Dl sostegni ter, ass. turismo: "Colpo di grazia al settore"

Le Associazioni di categoria del turismo organizzato giudicano il nuovo decreto Sostegni Ter varato dal Governo l’ennesimo duro colpo inferto al settore. Astoi, Aidit, Assoviaggi, Fiavet e Maavi esprimono così la loro delusione dopo 24 mesi ininterrotti di restrizioni sui viaggi e le ripetute rassicurazioni del ministro Garavaglia. Nel mirino i provvedimenti in materia di ammortizzatori sociali che prevedono un’anticipazione da parte dei datori di lavoro che, già in fortissima crisi di liquidità, non sono in grado di fare fronte a tali esborsi.