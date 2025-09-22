circle x black
Dl Terra dei fuochi, il punto sui risultati raggiunti

22 settembre 2025 | 13.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Presso la sede della Prefettura di Caserta, si è svolto un incontro tra il Governo e i rappresentanti delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine per tracciare un bilancio dall’entrata in vigore del Decreto-legge “Terra dei fuochi”, approvato dall’Esecutivo nel mese di luglio. L’incontro è stato occasione per pianificare il prossimo piano di azione per la bonifica e il risanamento dei territori inquinati dell’area, oltre che per rafforzare le misure di sostegno alla popolazione. Il tavolo è stato presieduto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed ha visto la partecipazione di diversi esponenti del Governo, tra i quali il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Viceministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Vanna Gava, i Commissari straordinari Fabio Ciciliano e Giuseppe Vadalà, i Procuratori della Repubblica competenti per territorio, i Prefetti di Napoli e di Caserta, il Capo della Polizia Vittorio Pisani e altri rappresentanti delle forze dell’ordine. Nella nota di Palazzo Chigi si legge che “a poco più di un mese dall’entrata in vigore del provvedimento c’è stato un radicale cambio di passo e le forze dell’ordine hanno elevato sanzioni per 1 milioni 780 mila euro, hanno controllato oltre 6 mila veicoli, denunciato 148 persone, effettuato 155 sequestri e 9 arresti”. Il comunicato del Governo prosegue sottolineando che “sul fronte delle bonifiche per le quali sono stati stanziati 60 milioni di euro, sono stati effettuati interventi in aree fortemente compromesse da anni di smaltimenti illeciti, discariche abusive e attività industriali non controllate. Inoltre, sono stati stanziati 10 milioni di euro per il recupero e la riqualificazione di aree degradate ed è stato avviato un progetto di videosorveglianza avanzata del territorio con impiego di droni”.

Il comunicato del Governo

