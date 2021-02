Docksteps lancia call to action green ed etica

(Adnkronos)

Docksteps, il brand shoewear di Zeis Excelsa, gruppo marchigiano specializzato nella produzione e nella distribuzione di calzature, lancia una call to action sostenibile ed etica dedicata al consumatore finale. A partire dal novembre scorso, quattro selezionati monomarca Docksteps rilasciano un buono omaggio del valore di 15 euro per l'acquisto di nuovi prodotti a ogni cliente che porta in store le vecchie calzature da riciclare.

Non solo un progetto di buy-back, ma anche di upcycling etico, con le scarpe usate che verranno riutilizzate e trasformate in pavimentazioni per parchi giochi e piste di atletica, poi donate alle pubbliche amministrazioni. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Eso Sport, società benefit orientata alla tutela dell’ambiente grazie ad azioni di riciclo.

Eso Sport si occuperà del posizionamento dei box, rigorosamente in cartone riciclato, negli store Docksteps e di rottamare le vecchie scarpe valorizzando i rifiuti in ottica di economia circolare, per un impatto positivo sull'ambiente. Un progetto per ridurre al minimo l’accumulo dei rifiuti in discarica e aumentare nei consumatori Docksteps la convinzione che è possibile non solo riciclare, ma anche ottenere dal ciclo del riciclo materia prima seconda, utilizzabile per nuove iniziative etiche sul territorio.

Dopo i due punti vendita pilota di Lecce e Mantova, il progetto prevede di estendersi progressivamente a tutta la rete di negozi Docksteps in linea con un percorso del brand sempre più eco-friendly. "Nella filosofia di Docksteps . spiega Massimiliano Rossi, direttore generale di Docksteps - c'è una sempre maggior attenzione a 360 gradi nei confronti dell'ambiente e questa call to action ne è un esempio concreto. In questo modo non solo incentiviamo il riciclo delle vecchie calzature premiando le pratiche green della nostra clientela con un buono omaggio, ma valorizziamo iniziative etiche di economia circolare per la collettività".