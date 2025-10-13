Documento finanza pubblica, via libere delle Camere alle risoluzioni della Maggioranza

Il Documento programmatico di finanza pubblica 2025, Dpfp, rappresenta l’atto propedeutico alla manovra finanziaria per il triennio 2026-2028 indicando una serie di rielaborazioni delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica. Nelle sedute di Camera e Senato di giovedì 9 ottobre, l’esame del Dpfp 2025 è giunto alla conclusione con l’approvazione di due risoluzioni proposte della Maggioranza e con la contemporanea preclusione di tutte le altre. Le risoluzioni, rispettivamente approvate alla Camera con 179 voti favorevoli e 95 contrari, al Senato con 93 si e 54 no, in sintesi, impegnano il Governo su diversi punti: proseguire nella traiettoria di spesa programmatica nel periodo di riferimento del Dpfp; individuare i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario; proseguire nell’attuazione delle riforme degli investimenti pubblici negli ambiti indicati dal PNRR e dal Piano strutturale di bilancio di medio termine; prevedere con la manovra di bilancio misure fiscali a sostegno del reddito da lavoro, iniziative a supporto delle famiglie, finanziamento ulteriore della spesa sanitaria, provvedimenti in favore delle imprese per favorire gli investimenti, la base occupazionale e la produttività; incrementare il livello di spesa per la difesa e la sicurezza nazionale. In sede di discussione e dichiarazioni di voto, sia al Senato che alla Camera, si sono avuti interventi particolarmente critici da parte delle opposizioni, mentre per la maggioranza è intervenuto il Sen. Salvitti (NM) che ha elogiato la gestione prudente dei conti pubblici da parte del Governo e ha evidenziato interventi mirati alla crescita dei redditi più bassi e al sostegno del ceto medio.

