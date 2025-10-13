circle x black
Documento finanza pubblica, via libere delle Camere alle risoluzioni della Maggioranza

13 ottobre 2025
Il Documento programmatico di finanza pubblica 2025, Dpfp, rappresenta l’atto propedeutico alla manovra finanziaria per il triennio 2026-2028 indicando una serie di rielaborazioni delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica. Nelle sedute di Camera e Senato di giovedì 9 ottobre, l’esame del Dpfp 2025 è giunto alla conclusione con l’approvazione di due risoluzioni proposte della Maggioranza e con la contemporanea preclusione di tutte le altre. Le risoluzioni, rispettivamente approvate alla Camera con 179 voti favorevoli e 95 contrari, al Senato con 93 si e 54 no, in sintesi, impegnano il Governo su diversi punti: proseguire nella traiettoria di spesa programmatica nel periodo di riferimento del Dpfp; individuare i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario; proseguire nell’attuazione delle riforme degli investimenti pubblici negli ambiti indicati dal PNRR e dal Piano strutturale di bilancio di medio termine; prevedere con la manovra di bilancio misure fiscali a sostegno del reddito da lavoro, iniziative a supporto delle famiglie, finanziamento ulteriore della spesa sanitaria, provvedimenti in favore delle imprese per favorire gli investimenti, la base occupazionale e la produttività; incrementare il livello di spesa per la difesa e la sicurezza nazionale. In sede di discussione e dichiarazioni di voto, sia al Senato che alla Camera, si sono avuti interventi particolarmente critici da parte delle opposizioni, mentre per la maggioranza è intervenuto il Sen. Salvitti (NM) che ha elogiato la gestione prudente dei conti pubblici da parte del Governo e ha evidenziato interventi mirati alla crescita dei redditi più bassi e al sostegno del ceto medio.

