Dodecà arriva a Bagnoli

Nello storico quartiere napoletano, celebrato da tanti artisti, un nuovo punto vendita dal 14 maggio

NAPOLI, 13 maggio 2021 – Il 14 maggio apre a Bagnoli, storico quartiere di Napoli, un nuovo punto vendita Dodecà - il supermercato “differente”, strutturato sul format dell’Every Day Low Price: prezzi bassi su tutti i prodotti tutti i giorni per 12 mesi di convenienza quotidiana, senza volantini, offerte a termine né raccolte punti. Come tutti i supermercati Dodecà, anche il nuovo punto vendita di Napoli lavora su di una selezione di prodotti mirata, pensata per rendere la spesa più semplice ai clienti e che porta con sé la garanzia di una qualità costante e riconosciuta, grazie alle circa 1000 referenze a marchio Decò presenti in assortimento.

Con la sua area vendita di 880mq, il supermercato sorge in via Carmela Ferrara 13. Ventinove gli impiegati al lavoro al suo interno. In linea con il forma Dodecà, il supermercato offre alla propria clientela un’ampia scelta di prodotti freschi – locali e stagionali – nel reparto Ortofrutta, affiancati a una selezione attenta di frutta secca ed esotica. Fiore all’occhiello del punto di vendita è senz’altro la Panetteria, che vanta una ricca produzione propria di panificati. Il viaggio nei sapori della tradizione prosegue al reparto Pasticceria e al banco Salumi & Formaggi, nel quale il cliente può ben esplorare l’assortimento alla ricerca di prodotti riconosciuti, ma soprattutto ben rappresentativi della gastronomia nazionale. Ancora, nel reparto Gastronomia, Dodecà Bagnoli si pone l’obiettivo di proporre la cucina partenopea di un tempo in una pratica versione take-away. In Macelleria, si segnalano selezioni delle migliori carni italiane e anche un corner di “Carni dal mondo”. Il punto vendita di Bagnoli offre anche una fornita Pescheria, il Congelato Sfuso e una ricchissima cantina, che parte da un importante assortimento made in Campania per finire con pregiate etichette dal mondo. Tra i servizi all’utenza, rientrano il servizio di consegna a domicilio gratuito e lo sconto “sociale” del 10% su tutta la spesa, che il punto vendita dedica ai clienti Over65 nella giornata del mercoledì.

“Dopo la recente apertura di Bari, approdiamo oggi a Bagnoli” commenta Vittorio Amatucci, Direttore Commerciale Multicedi, “si tratta di una location che consideriamo strategica per consolidare e aumentare la riconoscibilità dell’insegna sul territorio di Napoli. Dodecà è, infatti, una delle insegne sulle quali abbiamo recentemente incentrato i nostri maggiori sforzi propulsivi; gli investimenti da noi realizzati continuano e si aprono a più territori regionali, garantendoci peraltro un ottimo riscontro da parte dei clienti”.

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Stando agli ultimi dati Nielsen - GNLC di febbraio 2021, Multicedi ha in Campania una quota di mercato del 14,8%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. La quota sale al 18,7% nel mercato che considera soltanto Iper, Super e Liberi Servizi. Nel 2020, ha registrato un fatturato di oltre 1,3 miliardi di euro, con Decò più i 5 marchi insegna di proprietà: Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. Nel 2020, con il partner Gruppo Arena, dà vita a Decò Italia, società consortile che gestisce l’insegna Decò, unitamente al mondo della Marca Privata, per i circa 600 punti vendita dell’intero network. In termini di occupazione, il Gruppo impiega 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i punti vendita Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

