Dog Academy Italia Festival a Buguggiate

Si è svolta la prima edizione del Dog Academy Italia Festival dal 29 al 30 aprile 2023 presso il campo cinofilo di Via Verdi 1 presso Buguggiate (VA). Organizzato dall’omonima ASD Dog Academy Italia della rete ASI Nazionale e del Comitato Provinciale ASI Rieti e in collaborazione con la Pro Loco di Buguggiate, l’associazione SOGIT ed altri enti no-profit, la manifestazione si è presentata come un evento di promozione sportiva e sociale per tutto il territorio della provincia di Varese e con un importante richiamo regionale per i settori delle attività cinotecniche ma non solo. Le attività, coordinate dai responsabili di Dog Academy Angelo Picoco e Alice Spinelli, si sono sviluppate dalla mattina con l’apertura dell’area tecnica e sportiva, dell’area stand espositiva e del punto ristoro. Dalle ore 09:30 di sabato 29 è stato possibile partecipare alle prove gratuite delle varie attività cinotecniche e alle dimostrazioni sportive con i nostri amici a quattro zampe.

Il punto ristoro è stato curato della Pro Loco di Buguggiate che grazie all’opera dei suoi volontari ha dato all’evento un supporto fondamentale per la realizzazione. Le attività hanno proseguito quindi nel pomeriggio fino all’aperitivo in compagnia delle performances circensi di Bazì Eventi a cura dell’ASD Il Paese dei Balocchi di ASI Rieti nelle figure dell’Art Producer Marzia Feraudo e del Manager artistico Simone Spaccini; spettacoli di fuoco, di aerea e luci led fino a tarda sera. Domenica 30 si è aperta con l’esposizione cinofila amatoriale che ha visto la premiazione per tutte le categorie e dopo pranzo i laboratori di teatro-circo a cura sempre de Il Paese dei Balocchi con i ragazzi delle strutture di accoglienza della Provincia e le attività cinofile per i più piccoli a cura della Dott.ssa Giovanna Barban e dell’associazione Il Giardino Meo. La giornata si è chiusa con le dimostrazioni sportive e la cena con gli spettacoli performativi di Bazì Eventi. Responsabile Marketing e Comunicazione della manifestazione Francesca Imparato.

