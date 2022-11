Doka Italia: “Con il sistema di protezione Xsafe Z aumenta la sicurezza in cantiere”

Sistemi anticaduta performanti che migliorano gli standard di sicurezza nei cantieri, facendo risparmiare alle imprese tempo e costi

Colturano (Mi), 24 novembre 2022. “l cantieri, statisticamente parlando, sono tra i luoghi di lavoro dove è più facile incorrere in eventi accidentali o infortuni. Man mano che i lavori in cantiere diventano più complessi i rischi non fanno che aumentare; di conseguenza, garantire la sicurezza degli operatori è diventata una priorità per aziende e committenti”, spiega Manuela Brunetti, Responsabile Marketing Doka Italia. “E’ evidente che funzionalità, produzione e sicurezza sono fortemente correlate: la massimizzazione dell’efficienza del cantiere non può prescindere dalla salvaguardia delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Venendo meno quest’ultima, ne conseguono inoltre ritardi, costi e scarsa qualità nella realizzazione dell’opera. Doka considera la sicurezza come un concetto integrato - spiega - che inizia con lo sviluppo del prodotto, prosegue con l’ampia formazione in cantiere, per terminare con l’implementazione di funzioni di sicurezza integrate direttamente nei sistemi. In particolare, il sistema Xsafe Z, che supporta gli operatori edili durante il lavoro quotidiano in cantiere, salvaguarda la loro salute e rende il loro luogo di lavoro il più sicuro possibile”.

I progetti di costruzione crescono e cambiano costantemente l'ambiente di lavoro, mentre il personale in cantiere deve spesso lavorare in condizioni meteorologiche difficili e con programmi serrati, quindi è molto importante che i sistemi di sicurezza siano versatili e semplici da usare.

“Doka Xsafe Z costituisce una valida alternativa all’utilizzo del ponteggio - tra l’altro di difficile reperibilità al momento - in quanto unisce diversi vantaggi. Grazie alla sua leggerezza (la griglia anticaduta pesa soltanto 13,3 kg) e versatilità, riduce la fatica, i tempi e i costi di montaggio. Risparmiare tempi e costi - continua Manuela Brunetti - significa massimizzare i livelli di produttività, salvaguardando dipendenti ed azienda da gravi conseguenze relative agli infortuni. La protezione anticaduta laterale Xsafe Z, grazie al design ottimizzato, risulta essere la più leggera oggi sul mercato, garantendo allo stesso tempo un eccellente livello di stabilità. Essendo conforme alla norma EN 13374 classe A consente, infatti, di lavorare nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. Il ridotto numero di elementi e la logica di sistema intuitiva - aggiunge - permettono un notevole risparmio di risorse. Il prodotto è inoltre personalizzabile in base alle richieste del cliente nei colori e nel logo”.

Come partner di progetto, garantire la sicurezza al cliente è per Doka un concetto imprescindibile: i sistemi di sicurezza non sono semplici soluzioni, ma sono qualcosa di più ampio e completo, fatto di sviluppo del prodotto, consulenza e un’ampia gamma di servizi paralleli.

“Il concetto di sicurezza sul luogo di lavoro deve essere sempre associato ad un'elevata consapevolezza della responsabilità”, ribadisce Brunetti. “Gli investimenti in qualità e sicurezza sono, in primis, un dovere etico-morale e normativo che creano valore d’impresa, esprimendo anche un indicatore chiave di performance per immagine e reputation aziendale, sia nei confronti degli stessi dipendenti che degli stakeholder. La sicurezza è fondamentale per il successo dei progetti edilizi, proprio per questo in Doka, le soluzioni di sistema caratterizzate da una sicurezza a 360 gradi sono da sempre parte integrante della filosofia aziendale di prodotto”.

