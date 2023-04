Dolce&Gabbana lancia collezioni DG Logo e Oro 24k

In occasione della Milano Design Week 2023, Dolce&Gabbana presenta le due nuove creatività della collezione Casa, DG Logo e Oro 24k, che si affiancano ai quattro temi già disponibili Carretto Siciliano, Blu Mediterraneo, Leopardo e Zebra: un tributo all’artigianato d’eccellenza, al design italiano e ai codici autentici del Dna del brand, identificati e riletti per diventare parte integrante della forma e della funzione di ogni proposta d’arredo.

Con la sua potenza espressiva e le linee inconfondibili, il DG Logo firma le creazioni Dolce&Gabbana e caratterizza uno dei nuovi temi della collezione Casa. Un segno grafico di grande carattere, che grazie alle due celebri iniziali è sintesi perfetta della storia e dell’identità del marchio. Il tema Oro 24k rende omaggio all’opulenza del Barocco e alle sue forme eccentriche e ricercate, che rivivono nei preziosi tessuti e nelle superfici lisce o martellate degli arredi della nuova linea. In particolare, l’effetto ondulato che impreziosisce alcuni elementi d’arredo deve la sua unicità a una straordinaria lavorazione manuale, che affonda le proprie radici nella grande tradizione italiana dell’alto artigianato.

Imbottiti e tavolini, mobili bar e cabinet, tavoli da pranzo e sedute: gli elementi d’arredo realizzati in partnership con Luxury Living Group dialogano con complementi tessili, accessori e oggetti decorativi che evocano una storia che sa di amore e accoglienza, di passione per la bellezza e per l’arte di vivere la propria quotidianità, in una narrazione Made in Italy tra materiali ricercati e progettualità tecnica.