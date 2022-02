Dolce&Gabbana lancia community Nft

Dolce&Gabbana lanciano #DGFamily, una community Nft (Non-Fungible Token), in collaborazione con il marketplace per la cultura e il lusso digitali Unxd. La community prevede un ecosistema di vantaggi per i suoi membri sia nell’universo fisico che nel metaverso. Ciò include l’accesso a drop e collaborazioni speciali, nonché la possibilità di partecipare a eventi unici di Dolce&Gabbana. Il lancio della community segue Collezione Genesi, il debutto di Dolce&Gabbana nel mondo Nft, 9 creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana realizzate in esclusiva per Unxd. La collezione è stata venduta per 1.185.719 Eth; tra gli acquirenti, i più importanti collezionisti di Nft al mondo.

Genesi è stata la prima collezione di Nft di lusso a proporre sia opere digitali che fisiche e a unire quindi la realtà al metaverso. Con #DGFamily, Dolce&Gabbana e Unxd continueranno a trascendere queste due dimensioni. “Per Dolce&Gabbana - spiegano dalla maison - la moda è sempre stata una fusione di mondi molto distanti tra loro, e le nuove tecnologie hanno ispirato la visione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana fin dall’inizio. La nuova community #DGFamily Nft rappresenta l’equivalente digitale di uno dei capisaldi del Dna del brand: l’idea di famiglia, una comunità di persone che si ritrovano unite da passioni e valori condivisi. Dolce&Gabbana è entusiasta di poter portare questa visione, alla base della sua storia, oltre i confini della realtà fisica: quando la tecnologia è al servizio delle persone e dei loro sogni, diventa uno strumento ancora più potente”.

Shashi Menon, ceo di Unxd, commenta: “Dopo il successo ottenuto a settembre con la Collezione Genesi, la community Nft #DGFamily rappresenta un punto di svolta nel futuro della moda e degli Nft. Dolce&Gabbana e Unxd sono entusiasti di essere parte attiva di questa comunità e di creare qualcosa di davvero speciale”. Unxd ha anche creato un’integrazione strategica con Nft Checkout di MoonPay, fornitore di fiat onramp, al fine di facilitare l’accesso alla community #DGFamily e consentire ai membri un’esperienza più agevole.