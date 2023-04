Dolce e Gabbana supportano giovani talenti design con progetto 'GenD'

Le opere esposte fino al 23/04 presso gli spazi Dolce&Gabbana in via Broggi 23, a Milano

Dieci artisti, nove opere, un progetto speciale. 'GenD – Generation Designers' è la nuova iniziativa a supporto dei giovani talenti creativi nel campo del design e dell’arredamento promossa da Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Antonio Aricò, Sayar & Garibeh, Rio Kobayashi, Atelier Malak, Lucia Massari, Bradley Bowers, Ahryun Lee, Sara Ricciardi, Christ Wolston: dieci voci del design contemporaneo, provenienti da tutto il mondo e selezionate dalla curatrice Federica Sala, entrano in contatto con l’antica sapienza dell’artigianato Made in Italy in un dialogo senza soluzione di continuità con la Collezione Dolce&Gabbana Casa, tra spunti creativi e attenta progettualità.

Come un progetto di residenze d’artista, GenD ha permesso ai designer selezionati di misurarsi con alcune delle principali tecniche manifatturiere della tradizione italiana. Le realtà coinvolte nella realizzazione delle opere e nella fornitura dei materiali sono Bottega Intreccio, Bubacco Brothers, Ceramica Bevilacqua, Foglizzo Leather, Fonderia Artistica Guastini S.r.l., Forbicioni Studio, Fornace Mian, Fornace Mital, Giordano Viganò, Idea S.p.a., Incalmi S.r.l., Lucio Bubacco, Mary Moda di Maria Chiloiro, Mauro e Riccardo Solci, 6 a.m., Soheila Dilfanian, Tabù S.p.a., T.L.P. di Leonardo Pellegrini, Vito Guardo. Le opere saranno esposte presso gli spazi Dolce&Gabbana in via Broggi 23 a Milano. L’esposizione sè aperta al pubblico fino al 23 aprile dalle 10 alle 19, previa iscrizione su www.dolcegabbana.com/home.