Dollaro e Yuan: la competizione si sposta sulla valuta digitale

Il Digital Dollar Project, che ha Accenture come partner principale, è pronto a lanciare nel corso dei prossimi 12 mesi 5 progetti pilota, che esploreranno diverse possibilità, usi e design per il dollaro digitale. I progetti pilota avranno il compito di analizzare e identificare tutte le necessità tecniche e funzionali, individuando benefici, sfide e criticità. Ci saranno test di applicazioni e approccio, e un’analisi approfondita di tutte le situazioni di utilizzo nel commercio all’ingrosso e al dettaglio.

Tutto con un principio in mente: non serve correre. Spiega l’ ex presidente della Commodities Futures Trading Commission (CFTC) Chris Giancarlo, che ora segue dall’esterno la sua creatura: “Gli Stati Uniti non hanno bisogno di arrivare per primi nella corsa alla digitalizzazione della valuta ma dovranno essere leader nel dettare gli standard del futuro digitale della moneta. Per questo i progetti pilota in collaborazione con Accenture e altri partner sono così importanti”. Giancarlo ha ribadito anche che i test servono a comprendere come bilanciare tutti i complessi aspetti di una valuta digitale emessa da una banca centrale (CBDC) e l’incorporazione dei valori sociali chiave: privacy, legalità e inclusione finanziaria. I progetti pilota forniranno anche risultati e insights per scopi di ricerca accademica.

La Cina, da parte sua, non vuole restare indietro. E dopo aver sfidato i suoi colossi fintech a colpi di multe, minacce e ristrutturazioni forzate, ora chiede il loro aiuto per i Digital Currency Electronic Payment (DCEP). La Repubblica Popolare sta infatti cercando il supporto di Ant, braccio fintech di Alibaba, firmando una collaborazione strategica per costruire una piattaforma tecnica per lo yuan digitale. Ant, infatti, grazie alla sua tecnologia gestisce ogni anno miliardi di transazioni tramite Alipay, la piattaforma di pagamenti. L’obiettivo è sostituire parte del contante in circolazione con la nuova moneta digitale, prima nel mercato interno e poi anche all’estero. Per questo scopo il Governo sta cercando alleanze, oltre che con Alibaba, anche con l’hi-tech Tencent (che solo pochi giorni fa è stata vittima di un attacco governativo, con la minaccia di una mula antitrust da 10 miliardi di yuan, 1,6 miliardi di dollari).

Alleanze strategiche che potrebbero però mascherare una trappola. Pechino non ha mai nascosto la volontà di nazionalizzare parte degli asset fintech, come testimoniano i tentativi parzialmente falliti di statalizzare il gruppo fondato dal Jack Ma. A far gola, soprattutto, è il database di Ant, Ocean Blue.