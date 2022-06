Domani chiude 'Una Marina di Libri', maxischermo per Palermo-Padova

Si chiude domani a Palermo la tredicesima edizione di Una marina di libri, il Festival dell’editoria indipendente, con la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri che quest’anno ha come filo conduttore Pensieri Corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini. Il parterre degli ospiti di domani si arricchisce di nuove presenze con l’arrivo di illustratori, autori, e attori come Alfonso Cucurullo, che coinvolgono con i loro racconti bambine e bambini (incontro organizzato dalla libreria Dudi), e scrittori e scrittrici amati e apprezzati da un vasto pubblico. A Una marina di libri ci saranno: Alessandro Robecchi con Una piccola questione di cuore (Sellerio), Antonio Monda con Il principe del mondo (Mondadori), Giuseppina Torregrossa con Il fatto è uno e il discorso è un altro (Marsilio), Vincent Message con Cora nella spirale (L'orma editore), Giorgio Fontana con Il Mago di Riga (Sellerio), Felice Cavallaro con Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra (Solferino), Tony Gentile con Sicilia 1992 – Luce e memoria (Silvana Editoriale), Costanza Di Quattro con Giuditta e il Monsù (Baldini e Castoldi) e il Presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo con Mafia: fare memoria per combatterla (Vita e pensiero).

Nadia Terranova parteciperà all’incontro Donne in amore. Chissà come chiameremo questa nostalgia, per Gli scrittori che ci mancano l’omaggio di domani sarà dedicato a Giorgio Manganelli e per Marina Rolls il libro Ti racconto una canzone a cura di Massimiliano Nuzzolo e Eleonora Serino (Arcana). L’appuntamento con la poesia di Pasolini è affidato alla voce di Stefania Blandeburgo che leggerà Glicine. La tredicesima edizione di Una marina di libri si chiuderà con la proiezione (ore 21.15) sul maxi-schermo di Parco Villa Filippina della partita di calcio Palermo – Padova per la finale dei play off di serie C.