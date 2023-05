Domani per considerazioni finali Governatore Banca d'Italia Visco si torna in presenza dopo 3 anni

Attesi i vertici delle banche, i grandi imprenditori e manager delle aziende italiane di punta e i sindacalisti. C'è attesa per la possibile presenza dell'ex presidente del Consiglio ed ex Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi.

Dopo tre anni di pandemia domani per le 'Considerazioni finali' del Governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco si torna in presenza a Palazzo Koch. Ed è atteso il consueto parterre de roi. Per sentire Visco che dopo due mandati lascerà la Banca d'Italia che guidava dal primo novembre 2011 sono attesi i vertici delle banche, i grandi imprenditori e manager delle aziende italiane di punta e i sindacalisti. Tra le personalità attese figurano tra gli altri il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, il presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, il presidente di Eni, Giuseppe Zafarana ma anche sindacalisti come il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. C'è attesa per la possibile presenza dell'ex presidente del Consiglio ed ex Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi.