Domani terza edizione del Financial Forum 2023

Il prossimo 13 aprile farà il suo ritorno il Financial Forum di Comunicazione Italiana, l’appuntamento dedicato all’innovazione nella finanza d’impresa. Giunto alla terza edizione, l’evento è un’occasione in cui Cfo, Finance Director, Head of Treasury di aziende leader del panorama nazionale e internazionale, e Opinion Leader del mondo finance, si confronteranno sul futuro della finanza d’impresa e sul ruolo chiave dei Cfo nei nuovi scenari dell’impresa e del lavoro. L’evento si svolgerà in presenza a Roma presso Palazzo dell’Informazione, sede del Gruppo Adnkronos (Main Media Partner dell’evento). Le numerose sessioni che si terranno nel corso della giornata saranno registrate e rese disponibili sulla piattaforma Streaming comunicazioneitaliana.tv a partire dal giorno 27 aprile.

Quali sono gli strumenti più idonei a favorire la trasformazione digitale e organizzativa delle imprese? In che modo il Cfo può essere determinante nell’imprimere all’azienda una direzione più “sostenibile” o innovativa? E come garantire una crescita di lungo periodo, a dispetto degli shock esterni che possono colpire l’economia globale e la salute delle imprese?

Sono alcuni degli interrogativi che verranno posti nel corso della giornata, in un susseguirsi di sessioni talk show, tavoli tematici e altri approfondimenti che vedranno coinvolte figure di primo piano dell’universo finance. Tra le realtà coinvolte nel corso della giornata: Prysmian Group, Novartis, Cassa Depositi e Prestiti, Atac, Enel, Immobiliare.it e molte altre. L’evento è realizzato in collaborazione con Adnkronos in qualità di Main Media Partner, Kyriba in qualità di Content Partner, Azimut in qualità di Partner e Fasi.eu in qualità di Media Partner.