Dombrovskis, 'lavoriamo su parametri economici per riforma patto stabilità'

Il vicepresidente della Commissione Ue in audizione alla commissione Econ del Parlamento Europeo

La Commissione Europea sta attualmente lavorando sui "parametri numerici" da usare nel nuovo quadro di governance economica dell'Ue. Lo spiega il vicepresidente Valdis Dombrovskis, ieri sera in audizione alla commissione Econ del Parlamento Europeo a Strasburgo.

"Sulla revisione della governance economica - afferma Dombrovskis - stiamo preparando proposte legislative. La principale caratteristica è nota, è dare più spazio agli Stati membri perché determinino il loro percorso di aggiustamento di bilancio, rafforzando nel contempo l'enforcement".

"C'è la questione - continua - di trovare il giusto equilibrio tra questo maggiore spazio e maggiore titolarità e l'assicurare trasparenza e trattamento paritario tra gli Stati membri. C'è anche un dibattito sui parametri numerici. Stiamo lavorando su come meglio affrontare questo aspetto specifico. Sullo spazio per gli investimenti, per quegli Stati membri che attuano riforme che aiutano la crescita c'è la possibilità di proporre piani di aggiustamento di sette anni anziché di cinque", conclude.