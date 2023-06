Domenica 18 giugno l’Ippodromo Snai San Siro si veste a festa per il Gran Premio Milano

In occasione del Gran Premio di Milano, l’Ippodromo apre i cancelli per una domenica di festa: musicisti, artisti di strada, animazione e street food faranno da cornice ad una giornata all’insegna dell’ippica

Milano, 16 giugno 2023 – Domenica 18 giugno sarà una giornata di grande ippica all’Ippodromo Snai San Siro che aprirà i cancelli in occasione del Gran Premio di Milano per accogliere tutti i milanesi che sceglieranno di trascorrere un pomeriggio all’aria aperta in un contesto unico nel suo genere. Dopo il successo dell’appuntamento di domenica scorsa – in occasione delle Oaks d’Italia – l’Ippodromo Snai San Siro si prepara per un’altra giornata ricca di eventi ed iniziative, che partirà ufficialmente alle 15.30.

Per tutto il pomeriggio fino alle 21.00, l’impianto liberty milanese sarà ritrovo di improvvisazioni musicali, performance artistiche, degustazioni e attività dedicate ai bambini. Tra gli artisti coinvolti ci saranno, in particolare le Milano Cheers All Stars, la squadra di cheerleading nata nell’ottobre 2009 legata alla squadra di Football Americano Rhinos Milano e al Monza Calcio; la Girlesque, prima ed unica marching band italiana tutta al femminile che intratterrà i visitatori suonando, ballando e armonizzando con eleganza e grazia; Larajay, giovane e talentuosa deejay che in questi anni ha maturato esperienza nel panorama musicale milanese e torinese grazie al suo repertorio poliedrico.

Durante la performance di Larajay, i cittadini potranno godersi dalle 18 alle 21 un momento di “Party con l’Aperitivo”, il format lanciato da Snaitech che ha riscosso già grande apprezzamento domenica scorsa in occasione delle Oaks d’Italia. A fare da cornice saranno presenti vari stand food trucks, dai quali i visitatori potranno assaggiare diverse prelibatezze, ma anche godersi la degustazione di vini Santa Giustina.

Come sempre grande spazio sarà dato alle famiglie e ai bambini. In particolare, dalle 15.30 fino alle 20.00, saranno organizzati laboratori e attività ludiche curate dalla Fondazione Francesca Rava. Infine, i bambini tra i 3 e i 13 anni, potranno provare gratuitamente l’emozione unica di montare un pony, grazie al cosiddetto “battesimo della sella”, un’opportunità unica per i più piccoli che potranno percorrere un breve tragitto in sella al pony scortato dagli esperti del Centro Ippico Lombardo.

Dal punto di vista ippico i riflettori saranno puntati sul Premio Carlo Vittadini, sul Gran Premio di Milano e sul Premio del Giubileo.

Il primo è una corsa di Gruppo III per i cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza di 1600 metri in pista grande, ricorda un grande ippico ed allevatore scomparso a 92 anni nel 2007, ed è la prova clou della domenica a San Siro. Proprietario di Grundy, sauro allevato in Irlanda e affidato all’allenatore inglese Peter Walwynn che, dopo aver vinto il Derby di Epsom e quello irlandese, nel 1975 vinse le King George su Bustino per il record della corsa e quello della pista che gli inglesi definirono la corsa del secolo – Vittadini iniziò nel lontano 1956 e il suo primo campione fu Exar che vinse il Gran Premio Milano nell’edizione del 59 mentre nel ’65 glielo fece vincere Accrale. Arrivarono poi altri successi: Ortis e Orange Bay nel Derby di Roma del 1970 e del ’75, in seguito secondi nelle King George del 1971 e del ’77. Wale, invece, fece vincere il terzo Derby al Vittadini, ma anche le Queen Anne di Ascot nel 1974. Balzando al 1995 doppio gran premio con Berardelli e Umbria con Brave Indigo e Beat of Drums che erano fratelli equini. A correre il Premio Vittadini ci sarà anche Hollie Doyle, la fantina inglese di 26 anni che ha vinto le Oaks d'Italia l'11 giugno scorso all'Ippodromo Snai San Siro.

Il Gran Premio Milano è una prova di Gruppo III per i cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza di 2000 metri in pista grande. Giunta quest’anno alla sua 134^ edizione, rappresenta una delle corse più interessanti della stagione primavera-estate all’Ippodromo Snai San Siro galoppo. Con un Albo d’oro con presenti i nomi di grandissimi campioni, protagonisti non solo sulla pista milanese ma anche in quelle di tutto il mondo, questo GP seleziona i nostri più grandi purosangue che poi hanno avviato una carriera di successi a livello internazionale.

Il Premio del Giubileo è una prova di Gruppo III per le femmine di 4 anni ed oltre impegnate sulla distanza di 2000 metri pista media. È stata una corsa a handicap poi elevata a listed race nel 2007 ed infine all’attuale Gruppo III dal 2010, a conferma della costante crescita di questa prova a livello tecnico.

Agenda della giornata:

•15.30: Apertura cancelli

•16.10: Performance Girlesque

•16:30: Inizio Corse

•16.40: Performance Milano Cheers All Stars

•17.10: Corse

•17.20: Performance Girlesque

•17.40: Corse

•17.55: Performance Milano Cheers All Stars

•18.00: DJ Set

•18.25: Corse

•18.45: Performance Milano Cheers All Stars

•19.05: Corse

•19.10: Performance Girlesque

•19.40: Corse

•19.50: Performance Milano Cheers All Stars

•20.20: Corse

•21.00: Chiusura Cancelli

