Domenica In, Mara Venier alla mamma di Impagnatiello: "Suo figlio è un mostro" - Video

"Vorrei anche mandare un abbraccio alla madre di Alessandro, l'assassino. Signora, lei ha fatto un'intervista in cui dice 'perdonatemi, perché mio figlio è un mostro'. Sì, signora. Suo figlio è un mostro". Mara Venier, nella prima parte della puntta di Domenica In, si sofferma sull'omicidio di Giulia Tramontano. "Io voglio rivolgere un pensiero a Giulia, al suo bambino", dice la conduttrice, prima di rivolgersi alla madre di Alessandro Impagnatiello, l'uomo che ha confessato l'omicidio della giovane compagna, incinta. La mamma di Impagnatiello, in un'intervista a La vita in diretta, in lacrime e sconvolta dalla vicenda si è scusata con la famiglia della vittima condannando con durezza le azioni del figlio.