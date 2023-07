Domenica torna al voto la comunità ebraica romana, a sfidarsi tre liste

Domenica 18 giugno gli ebrei romani torneranno al voto per le elezioni di rinnovo del Consiglio della Comunità ebraica. A sfidarsi saranno le tre liste 'Per Israele', 'Ha Bait' e 'Dor Vador', con candidati alla presidenza rispettivamente Antonella Di Castro, capolista di 'Per Israele' della presidente uscente Ruth Dureghello, Daniele Regard di 'Ha Bait' e Victor Fadlun di 'Dor Vador', lista con cui aveva governato in passato 'Per Israele'.

"Sicuramente lavorerò nel solco di quanto è stato portato avanti dalla presidente Dureghello in quanto i risultati, in termini di crescita culturale, stabilità e rapporti istituzionali, sono stati eccellenti. Ritengo che al meglio non si possa mai porre un limite e sicuramente potremo ancora migliorare senza discostarci eccessivamente da quanto è stato fatto", dice all'Adnkronos Antonella Di Castro, candidata alla presidenza della Comunità ebraica di Roma per la quale si voterà domenica. "Abbiamo programmato, con i miei 26 candidati, in ogni macroarea della comunità un progetto specifico, qualcosa per ogni settore: per i giovani, per gli anziani, per il culto, la cultura - spiega la candidata per la lista 'Per Israele' che fu del presidente uscente Ruth Dureghello - in ogni area che interessa gli iscritti alla comunità abbiamo avuto la visione di un progetto che, pur nel solco di quanto già fatto, possa essere innovativo. Adesso abbiamo altre sfide, nuove emergenze e nuovi scenari ai quali dobbiamo trovare risposte. Sulle basi di quanto già fatto, progettiamo un futuro concreto, stabile, mantenendo alta l'identità ebraica dei nostri iscritti consentendo di vivere serenamente, perfettamente integrati nel tessuto sociale".

"La nostra è una lista nata dalla volontà di far sentire tutte le voci della nostra comunità, ecco perché si chiama 'Ha bait' (la casa di tutti, ndrr). L'obiettivo è quindi rappresentare più persone possibile all'interno della nostra comunità. Vorremmo rappresentare una comunità unita, inclusiva, che rispetti le idee di tutti ma soprattutto che, pancia a terra, si metta anche a fare progetti per riavvicinare le persone che si sono allontanate per vari motivi, per disaffezione, che hanno forse percepito un malessere", dichiara all'Adnkronos Daniele Regard, candidato alla presidenza della Comunità ebraica di Roma per la quale si voterà domenica. "Il nostro obiettivo principale è riavvicinare le anime della comunità. A livello programmatico bisogna fare molta attenzione alla scuola, al welfare, ai giovani - spiega il candidato per la lista 'Ha bait' - ci deve essere un coordinamento tra tutte le realtà della comunità per dare priorità a chi ha bisogno, anche nella gestione delle risorse".