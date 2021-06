Dominio Pubblico 2021: a Spazio Rossellini fino al 4 luglio la Città agli U25

Roma, 30 giugno 2021.Dopo il debutto con Margherita Vicario e le sue “bambine ribelli” da sold out, Claudia Marsicano, Premio Ubu 2017 come miglior interprete italiana under35 e fondatrice dei Frigo Produzioni - in match contro Francesca Benedetti - e i primi appuntamenti, Dominio Pubblico 2021 si prepara a tornare per l’ultima staffetta di appuntamenti dal 1 al 4 luglio offrendo alla città la sua proposta under25: fluida, multietnica, giocosa e mai banale.

È la Generazione Z pronta a mostrarsi e riappropriarsi dei propri spazi, coinvolgendo tutti in un’offerta artistica di “dominio pubblico” aperta a tutti e inclusiva, dopo un anno sottovuoto.

A partire dall’appuntamento del 3 luglio con i MATCH: grandi nomi del teatro e del cinema a confronto/scontro con gli artisti più promettenti della scena teatrale nazionale. Dopo l'emblematica serata in apertura del festival Dominio Pubblico con la dirompente Claudia Marsicano e Francesca Benedetti, diva di lungo corso del teatro italiano, sabato 3 luglio alle 19 l'incontro sarà tra Nicola Borghese attore, regista, drammaturgo, fondatore e direttore artistico della compagnia Kepler-452 e Gabriele Lavia, figura tra le più rappresentative del teatro italiano degli ultimi quarant'anni.

Innovativo format teatrale prodotto da Gli Scarti/Teatro degli Impavidi e ideato da Andre Cerri, approdato a Roma in collaborazione con Dominio Pubblico e ATCL Circuito Multidisciplinare Regionale del Lazio e con Stratagemmi-Prospettive Teatrali, i Match sono condotti dal giornalista e critico Graziano Graziani e vogliono rendere omaggio al programma televisivo omonimo, in onda nel 1977 su Rai 2, ideato da Arnaldo Bagnasco e diretto da Alberto Arbasino, giornalista, critico e scrittore, tra i più importanti intellettuali italiani, scomparso nel marzo 2020.

Ancora spazio agli under25 con la musica di LAZIOSound promosso da Regione Lazio: il 2 luglio con Ellynora, vincitrice categoria urban, con il suo sound contemporaneo che unisce musica elettronica/urban ai suoni e delle melodie popolari originarie della terra della cantante e Santamrya, Artisti della Settimana per Discovered di MTV, premiati al MEI come miglior band emergente del 2020 e finalisti all’ultimo Primo Maggio Next; e il 4 luglio con Claire Audrin, vincitrice assoluta del contest organizzato da Regione Lazio “LAZIOSound Scouting 2021”, inserita da Spotify nelle playlist “Equal” e “Scuola Indie” per il suo ultimo singolo “Sospesa” ed Envoy band alternative rock italo-francese con base a Roma con il suo sound alternative rock e i suoni elettronici con influenze ambient, minimal e dal mondo del Trip Hop.

Tanti gli appuntamenti di Teatro, Danza e Performance selezionati dal Bando Z e non solo: Un Onesto E Parziale Discorso Sopra I Massimi Sistemi Di Pietro Angelini, I Fake - L’obsolescenza Dell’odio Di Cromo Collettivo Artistico, Fra Tutti, Tu Di Giacomo Andrea Faroldi, La Civiltà È Un’altra Cosa - Daniele Lorenzetto (30’), Eroicamente Scivolato Di Filippo Capparella, Ero Chiara Di Chiara Alonzo, Amelia Di Collettivo Macula, Entanglement_studio 2 Di Compagnia Giardino Chiuso E La Foresta Di Compagnie I Pesci / Ortika.

A Dominio Pubblico 2021, spazio anche alla settima arte con un'intera giornata di cinema #under25 dedicata ai diritti umani, sociali e ambientali. Il 1 luglio dalle ore 17.30 a Spazio Rossellini le proiezioni dei corti selezionati dal #BandoZ e da Girogirocorto film festival.

Nella “Notte del cinema under 25”, lo Spazio di Rossellini di Roma proietta una serie di cortometraggi selezionati in modo accurato dalla direzione artistica partecipata under25, avvolgendo i presenti in una “notte” intesa come momento di raccoglimento e intimità volto a richiamare il buio della sala di proiezione. Ad essere protagonisti sono temi strettamente legati tra loro: si parla di diritti umani, sociali e ambientali. Tutte problematiche che stanno molto a cuore alle nuove generazioni povere di mezzi ma che hanno tanta voglia di esprimersi dal punto di vista culturale. I progetti scelti fanno riemergere ogni singola tematica proposta dal Festival stesso, dando finalmente voce a chi per troppo tempo è stato lasciato senza parole.

Il Festival “Dominio Pubblico - La Città agli Under 25” è promosso da Roma Culture, è vincitore dell'Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE. Il progetto è sostenuto da Ministero della Cultura, la Regione Lazio, Roma Culture, Teatro di Roma - Teatro Nazionale, in collaborazione con ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio e Municipio VIII. Dominio Pubblico è un progetto di rete che si fonda sulla collaborazione e sulla condivisione di idee. Per questo motivo ogni anno si estende il network delle realtà con cui collabora, stringendo accordi con importanti partner nazionali e internazionali per quel che riguarda il teatro e le arti emergenti.

Per prenotazioni: www.eventbrite.it

Per info: www.dominiopubblicoteatro.it