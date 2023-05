Dominique Venner, letture in tutta Europa a 10 anni dal suicidio a Notre-dame

Il 21 maggio 2013 l’intellettuale controcorrente e saggista francese Dominique Venner si toglieva la vita nella cattedrale di Notre-Dame. Il significato di questo suo "gesto 'sacrificale e fondatore', strumentalizzato dai media e mal compreso anche da parte della destra conservatrice, è rivelato nel suo libro-testamento e viatico per gli Europei 'Un samurai d’Occidente. Il breviario dei ribelli' da lui consegnato alle stampe prima di morire", spiega Andrea Lombardi, che ha curato l'edizione italiana del libro (uscita nel 2016, per Settimo Sigillo, con una prefazione di Adriano Scianca).

A 10 anni esatti dal gesto di Venner - una "morte volontaria che non ha rappresentato né una rinuncia, né un gesto di disperazione, ma un germoglio, 'un moto di speranza e insurrezione'" per l'Occidente - il suo "atto rivoluzionario" domani verrà ricordato con una lettura che avverrà in contemporanea in tutti i paesi europei. Il testo, inedito, della lettura è pubblicato in un libricino dal titolo "Per esistere e per trasmettere l'anima Europea", curato ancora da Andrea Lombardi per la collana Off Topic di Italia Storica, nel quale sono anche riprodotti i consigli pratici “per esistere e per trasmettere”, già pubblicati in appendice a "Un samurai d'Occidente". Una plaquette fuori commercio che si può comunque ordinare al prezzo netto di stampa e spedizione scrivendo a italiastorica@hotmail.com.

"Stupefacendo tanto i suoi peggior nemici, quanto i suoi amici più fedeli, Dominique Venner ha saputo morire come un Vecchio Europeo, seguendo l'esempio di Catone, di Seneca, di Regolo - si legge tra l'altro nel testo - In questi tempi pieni di vite senza senso, il suo gesto incarna un'etica della volontà, trasformandosi in un richiamo a quegli Europei ancora lucidi, oltre le masse anestetizzate. Da colui che porta la spada, Dominique Venner diventava portatore di luce. Attraverso la sua morte, ci ha trasmesso una fiamma che non dovrà mai estinguersi".