Domus Flegrea e Domus Relais Posillipo: “Luoghi a cinque stelle dove vivere bene la terza età”

A Napoli esistono due residenze esclusive dove gli anziani possono trovare la giusta assistenza per una vita serena e piena di stimoli

Giugliano in Campania - Napoli, 26 aprile 2023 - In una popolazione che va sempre più invecchiando emerge in modo rilevante il problema della solitudine: i dati evidenziano che la maggior parte degli anziani soffre di isolamento sociale oltre che familiare. In questo contesto le case albergo per anziani, autosufficienti e non, risultano essere una soluzione ottimale per offrire loro una migliore qualità di vita. A Napoli esistono strutture ricettive di alto profilo, pensate proprio per garantire ospitalità e servizi adeguati alle persone anziane proprio fuori dalla propria casa: stiamo parlando della Domus Flegrea e della Domus Relais Posillipo.

“La scelta di inserire l’anziano presso una residenza dedicata, genera spesso forti sensi di colpa nei figli e nei congiunti, causando rimorsi e malessere diffuso in tutto il contesto familiare”, spiega Michele Turizio, titolare delle due case albergo per anziani partenopee. “Molte famiglie vivono con profondo disagio e sofferenza la scelta di portare l’anziano in una struttura esterna ma la realtà è che, complici il lavoro e gli impegni dei familiari, essi si trovino spesso relegati in casa in situazioni di estrema solitudine. Sembra un paradosso, ma la soluzione migliore, a volte, è proprio quella dell’inserimento dell’anziano in una struttura dedicata dove possa socializzare e mantenere un certo grado di indipendenza, con assistenza e supporto quando necessario”.

La Domus Flegrea e la Domus Relais Posillipo, situate in zone esclusive di Napoli, possono essere considerate come alberghi di soggiorno, al pari di quelle destinate alle vacanze, con il plus di un servizio di assistenza specialistica, medica ed infermieristica, riabilitazione motoria e sensoriale. In queste strutture gli anziani possono interagire con altri coetanei, anche grazie alle diverse attività ludiche e ricreative che hanno lo scopo di permettere alle persone sole o che non possono contare sulla presenza dei familiari, di avere una vita piena di stimoli, godendo la compagnia di persone che condividono interessi simili.

“L’obiettivo delle residenze per anziani di tipo alberghiero è duplice: migliorare il clima a casa per i familiari e donare la meritata serenità alle persone anziane in un ambiente accogliente e confortevole, come se vivessero in una casa propria, permettendo agli ospiti di vivere una quotidianità sana e stimolante per l’intelletto e per la mente”, sottolinea Turizio. “L’inserimento in una casa di riposo - ribadisce - eliminando le tensioni e migliorando la serenità familiare non fa che migliorare la qualità delle relazioni e, nei momenti di incontro, permette di ritrovarsi e stare bene insieme, con la possibilità per l’anziano di uscire liberamente dalla struttura, qualora sia autosufficiente”.

“La scelta della struttura idonea va fatta ovviamente con ponderazione, valutando in primis le condizioni di salute, lo stato psicologico, il grado di autonomia, i gusti e le attitudini dell’anziano, pianificando il tempo di soggiorno, che può essere a breve, medio e lungo termine”, aggiunge Michele Turizio. “Proponiamo prezzi alla portata di tutti considerando che, da un punto di vista economico, sono quasi inesistenti le differenze con l’assunzione di una badante, scelta non sempre facile in quanto dovrà essere competente e preparata. Oltre alla compagnia e ad un ambiente sociale attivo, una casa albergo ben strutturata si avvale di un ecosistema di persone qualificate capace di intervenire in ogni circostanza ed in maniera opportuna, garantendo la miglior forma di cura ed assistenza per il nostro caro”.

