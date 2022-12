Don Ciotti: "Il Natale ci racconta del Figlio di Dio, ma anche di tanti figli del mondo"

Gli auguri di Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera, offre una riflessione sul Natale che va oltre i riferimenti religiosi e culturali. "Il Natale ci racconta del Figlio di Dio, ma anche di tanti figli del mondo - sostiene Don Luigi - Il lungo viaggio, la fatica nel trovare riparo, e quel bambino che infine vede la luce nel luogo più umile di tutti. È la storia di migliaia di bambini e bambine che nascono oggi in condizioni di povertà e insicurezza: sui confini tracciati col filo spinato, o dentro case fatiscenti affittate dalla famiglia a caro prezzo, perché i poveri sono sempre ricattabili, sempre sfruttati da chi ha molto più di loro".

Il Gruppo Abele "incontra tanti di questi bambini, e anche tanti adulti che della vita conoscono soprattutto il lato in ombra: il freddo del bisogno, dello stigma e dell’indifferenza. Oggi più che mai, chi è povero affronta il freddo reale, come conseguenza della crisi energetica e del rialzo dei prezzi di beni e servizi essenziali. Ma anche il gelo degli sguardi ormai assuefatti, di chi pensa che la povertà sia una fatalità fra le altre".

"Non è così -ribadisce don Ciotti- La povertà non è un destino già scritto, né una colpa per chi la vive. E' frutto d’ingiustizia sociale e di scelte politiche ed economiche capaci solo di tamponarne le conseguenze più gravi, senza affrontare alla radice il problema. Cambiare davvero le cose invece è possibile, se ognuno si assume la sua quota di responsabilità!Quali che siano i nostri riferimenti culturali e religiosi, questo Natale chiniamoci verso l’immagine universale di quel bambino che s’affaccia per la prima volta al mondo, e dimostriamogli che il mondo sa essere un luogo accogliente, caldo e ospitale".