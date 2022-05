Don Matteo 13, ascolti tv: ieri ultima puntata da record

Ascolti tv alle stelle per Don Matteo 13, con chiusura record per la stagione andata in onda ieri. L'ultima puntata della fiction di Rai1 ha infatti totalizzato 6.186.000 telespettatori e il 34,3% di share vincendo gli ascolti della prima serata di ieri. Su Canale 5 'Poveri ma ricchissimi' si è accontentato del 9,6% con 1.653.000 telespettatori. Terzo gradino del podio per Retequattro che con 'Dritto e Rovescio' ha portato a casa 939.000 telespettatori e il 6,7% di share.

A seguire gli altri programmi del prime time: su Italia 1 'Transformers: L’ultimo cavaliere' (826.000 telespettatori, share 5,2%); su La7 'Piazzapulita' (803.000 telespettatori, share 6%); su Rai3 'Quando c’era Berlinguer' (561.000 telespettatori, share 3%); su Rai2 'Corso Sempione 27' (536.000 telespettatori, share 3,1%); su Nove 'Only Fun – Comico Show' (427.000 telespettatori, share 2,3%; su Tv8 'Antonino Chef Academy' (290.000 telespettatori, share 1,6%).

Vittoria di Rai1 nell'access prime time con 'Soliti Ignoti - Il ritorno', visto da 4.784.000 telespettatori pari al 24,65% di share. Canale 5 con 'Striscia la notizia' ne ha registrati 3.370.000 con il 17,23%. Rai1 ha conquistato anche la fascia del preserale con 'L'Eredità', totalizzando 3.555.000 telespettatori e il 26,51% di share, mentre 'Avanti un altro!' su Canale 5 si è fermato a 2.577.000 con il 20,14%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 8.106.000 telespettatori e il 41,91% di share, e le 24 ore con il 39,39% e 3.090.000 telespettatori. Ai canali Mediaset è andata invece la seconda serata con 3.249.000 telespettatori e il 36,64% di share.