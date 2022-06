Don Zerai (Abeshia): "In Nigeria rischio di guerra tra religioni"

Dietro l’attacco alla chiesa nel sud della Nigeria "ci può essere di tutto. C’è anche il rischio di fomentare una guerra tra religioni. Dovrebbe intervenire lo Stato ma è troppo debole e dunque ricattabile". E’ il punto di vista di don Mussie Zerai, fondatore della Ong Habeshia ‘salvagente degli immigrati’ e profondo conoscitore della realtà nigeriana. Don Zerai, allAdnkronos, nel denunciare "l’ennesimo attacco ai cristiani per cui ora stanno prendendo sempre più di mira la Chiesa cattolica", non esclude che "chi sta facendo questi attacchi ai luoghi di culto vuole fomentare una guerra di religione. Il rischio di una guerra di religione c’è, importante è non rispondere a queste provocazioni".

"Dovrebbe intervenire lo Stato, che dovrebbe evitare che gli attacchi continuino ma lo Stato sembra debole di fronte a questi attacchi di gruppi, milizie che usano anche la religione islamica ‘per’. Usano la fede come strumento", dice. Dietro l’attacco ci può essere Boko Haram? In realtà - osserva padre Zerai - questi assalti nascondono tante realtà; nel nord c’era Boko Haram, adesso nelle altre zone ci sono milizie che rivendicano ognuno il suo e anche gruppi criminali che sequestrano con lo scopo di riscatto. C’e’ di tutto: nella galassia dei vari gruppi criminali difficile identificare chi sta facendo cosa".

Il Sud della Nigeria, osserva don Zerai, "fa gola a molti perché ci sono i giacimenti di petrolio e la zona agricola del Paese. Qui c’è la zona che produce di più, quindi fa gola a chi può usare la strategia della tensione per rubare l’ attenzione della popolazione dalla crisi economico- politica e di altro genere. Può essere anche qualcuno interessato a sfruttare meglio la ricchezza del Paese scatenando questi terrori".

Al momento nessuna rivendicazione. "Ma perché attaccare una chiesa dove c’è gente che sta pregando? E’ evidente - dice padre Mussie Zerai - che siamo di fronte ad una violenza gratuita ma è anche un messaggio alla Chiesa stessa che cerca di richiamare ai valori, esortando a lottare contro la corruzione, male endemico del Paese".