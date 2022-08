"Non poteva mancare e proprio adesso. Sono positiva e con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela ...vi abbraccio". Così Donatella Rettore annuncia su Twitter di avere il Covid allarmando non poco i fan.

La cantante era impegnata in un tour estivo, la prossima tappa era prevista a Marina di Camerota, nel Cilento, il prossimo 3 agosto.