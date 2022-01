Donato Karim di SynergyO2: “Ci sono nuove importanti opportunità per chi ha esperienza nel network marketing”

Interessanti occasioni lavorative per chi fa network marketing con gli integratori alimentari di SynergyO2, prodotti innovativi ed esclusivi che apportano benefici testati in termini di salute e resistenza fisica.

Roma, 10 gennaio 2022.Gli integratori alimentari SynergyO2 stanno riscuotendo un grande interesse sul mercato, grazie agli ottimi benefici riscontrati nell’ampio pubblico di riferimento. Si tratta, infatti, di una gamma di prodotti unici nel loro genere, autorizzati dal Ministero della Salute e che intervengono in quattro ambiti rilevanti: benessere e salute, sport, bellezza e salute degli animali. SynergyO2 è un prodotto nato in America nel 2007 e distribuito con il network marketing in Italia e in Europa da oltre 10 anni, grazie all’azienda di Donato Karim, perito chimico e tecnico di laboratorio con esperienza ospedaliera. Oggi l’attività è in grande espansione ed offre importanti opportunità per consulenti professionisti, anche con esperienza in questo settore, grazie ad una concorrenza assente nel network marketing rispetto a questo genere di prodotto e molto bassa nella rete di vendita diretta.

“Le persone sono sempre più entusiaste dei nostri prodotti e il mercato è in crescita – spiega Donato Karim, titolare di SynergyO2 – SynergyO2 risolve i problemi di carenza di ossigenazione cellulare, causata da abitudini personali e in particolare dall’aumento di inquinamento nell’aria. Questo integratore alimentare rende le cellule più efficienti e forti, con importanti benefici al corpo. È un prodotto molto particolare, per questo necessita di un’attenta consulenza e di un supporto accurato nei confronti dell’utilizzatore. Per distribuirlo in modo capillare per noi è importante avere in squadra dei networker con esperienza e in grado di creare sinergie professionali”.

SynergyO2 fa parte di Avedisco (Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori) in qualità di candidato socio, che rappresenta le più importanti realtà italiane e internazionali che utilizzano la vendita diretta a domicilio. È garanzia di affidabilità per i consumatori finali e per i networker.

“Ci tengo a precisare che entrare nel nostro team può essere molto qualificante – sottolinea Karim – Offre reali opportunità di carriera e allo stesso tempo può contribuire a quella che definirei un’importante missione sociale. I risultati dei prodotti SynergyO2 sono eclatanti in tutti gli ambiti in cui intervengono e per tutte le fasce d’età”.

