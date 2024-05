Donne, lavoro e sfide demografiche - La diretta domani dalle 10:30

Armonizzare occupazione femminile e genitorialità è possibile ed è uno dei pilastri per lo sviluppo un mercato del lavoro sostenibile e dell’intero sistema Paese

Per promuovere possibili soluzioni capaci concretamente di favorire occupazione, carriere femminili e scelte di genitorialità, Fondazione Gi Group e Gi Group Holding in collaborazione con Valore D, in occasione dell’evento “Donne, Lavoro e Sfide Demografiche” presentano le principali evidenze emerse dallo studio omonimo realizzato insieme, che combina l’analisi della letteratura internazionale, uno sguardo comparato su sei Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Svezia) e l’ascolto della voce diretta delle imprese, PMI, grandi aziende e multinazionali.