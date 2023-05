Donzelli: "La sinistra fatica ad accettare la sconfitta"

Le accuse da sinistra di occupazione del potere? "Faticano ad accettare che governare, quando non tocca a loro, non sia un sopruso". Lo afferma Giovanni Donzelli, capo dell’organizzazione nazionale di Fratelli d’Italia, che, in un'intervista al Corriere della Sera, interviene anche sul caso Colosimo e sottolinea: "Non possiamo farci frenare nella nostra azione dalla costruzione di polemiche su presupposti falsi".

Donzelli rivendica la "centralità conquistata dal presidente Meloni sul piano internazionale. Mai vista una attenzione tale al nostro Paese dovuta alla postura che chi guida questo governo e il governo stesso ha in una fase e in un contesto internazionale difficile. Ci raccontavano che saremmo stati i reietti dell’Occidente, anche solo le foto che mostrano Meloni e Biden fanno capire che non andiamo con il cappello in mano davanti a nessuno. E questo dà credibilità e forza all’Italia, a vantaggio di tutti".

Poi sulla Rai aggiunge: "Siamo per una Rai meritocratica e libera, per smantellare un sistema di potere incancrenito da anni. Se c’è chi in un clima di libero confronto non si trova a suo agio, fa o farà le sue scelte: evidentemente c’è chi ha capito che non valgono più i criteri di prima, che avevano portato alcuni a fare quello che volevano. L’informazione non sarà più gestita come un tempo: ora conterà il merito, anche perché se dovessimo promuovere solo chi ha la tessera di FdI avremmo ben pochi nomi da 'piazzare'! Pluralismo, libertà e confronto. E lo dice uno che la sua prima apparizione in tv l’ha fatta con Santoro...".

Sulla questione di Bonaccini commissario per l’Emilia-Romagna, Donzelli sottolinea: "Ricordo che questo governo in pochi giorni ha stanziato oltre 2 miliardi per l’emergenza, con l’acqua che ancora asfissia le terre e la gente sfollata. Tempi record. Serviranno altri fondi, progetti. Il problema è chi dovrà spendere i soldi? Ogni cosa a suo tempo. Ora alla gente interessa riprendere a vivere e produrre. È imbarazzante si polemizzi su questo".

Quanto, infine al richiamo di Mattarella sulla decretazione d’urgenza, l'esponente di Fdi osserva: "Sono rilievi fondamentali per un confronto democratico. È vero però che da quando è nato questo governo abbiamo avuto un tale numero di emergenze da dover agire con la massima rapidità ed efficienza. Ma abbiamo sempre sostenuto l’importanza della centralità del Parlamento. Non saremo noi a metterla in discussione".