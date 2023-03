Dopo anni di declino, migliora il tasso di fertilità in Europa

Per la prima volta dal 2016, nel 2021 si è registrato il primo aumento di nascite in Unione Europea.

Nel 2021, nell'UE sono nati 4,09 milioni di bambini, in leggero aumento rispetto al 2020, quando sono nati 4,07 milioni di bambini. Nel complesso, secondo i dati Eurostat, c'è stata una tendenza al ribasso del numero dei nati nell'UE, iniziata nel 2008 (4,68 milioni di bambini).

Il tasso di fertilità totale si è attestato a 1,53 nati vivi per donna nell'UE nel 2021 e nel 2019 il numero è stato leggermente superiore a quello del 2020 a 1,50.

Nel 2021, la Francia ha avuto la più alta fertilità totale nell'UE (1,84 nati vivi per donna), seguita dalla Repubblica Ceca (1,83), dalla Romania (1,81) e dall'Irlanda (1,78). Al contrario, i tassi di fertilità più bassi sono stati osservati a Malta (1,13 nascite per donna), in Spagna (1,19) e in Italia (1,25).

Il tasso di fertilità è più alto nei paesi europei che hanno investito di più nelle politiche di benessere e di equilibrio tra lavoro e vita privata negli ultimi anni. Francia e Svezia sono i due casi più interessanti. Nonostante abbiano modelli di welfare molto diversi, c'è un'attenzione continua in entrambi i paesi sul bilanciamento delle responsabilità lavorative e familiari.

I paesi mediterranei, in particolare, sembrano essere entrati in una spirale di collasso demografico: ciò comporta minori possibilità di sviluppo e prosperità della regione. Una priorità urgente per questi territori è stabilire un piano d'azione efficace attraverso il quale le trasformazioni demografiche e i giovani siano posti al centro delle politiche pubbliche.

Segni di miglioramento sono visibili in Spagna e Portogallo, dove gli investimenti nelle politiche familiari sono in crescita. Dopo tanti anni di declino della popolazione, il Portogallo ha appena annunciato un aumento del 5% delle nascite nel 2022. Per un paese che ha perso più di 200.000 abitanti in dieci anni, questo è sicuramente un segnale incoraggiante.