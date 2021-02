Dopo weekend 6-7 febbraio torna l'inverno

(Adnkronos)

Nei prossimi giorni e almeno fino al prossimo weekend l'avanzata dell'anticiclone sub-tropicale causerà un graduale, ma costante aumento delle temperature. I valori massimi toccheranno punte superiori ai 22°C anticipando così l'arrivo della primavera. Questa situazione però sarà un fuoco di paglia in quanto dopo l'8 febbraio lo scenario meteorologico cambierà radicalmente. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che con l'arrivo dell'anticiclone africano i venti cominceranno a soffiare dai quadranti meridionali.

Il maggior soleggiamento e i venti più caldi favoriranno l'aumento delle temperature. Se fino a giovedì 4 i valori termici diurni arriveranno fino a 15-16°C al Centro e 19-21°C al Sud, sarà da venerdì e nel weekend che si registreranno i picchi di temperatura più alta. Nelle zone interne della Sardegna si potranno raggiungere 24-25°C, fino a 23°C in Sicilia come a Catania e Siracusa, 22°C in Calabria, fino a 20°C in Puglia e Campania e 17-18°C al Centro come previsti a Firenze e Roma. Anche al Nord, nonostante la presenza di nebbie o nubi basse, i valori riusciranno a salire, ma non oltre i 13°C.

Come detto, questa parentesi primaverile sarà un fuoco di paglia; infatti, a partire da lunedì 8 masse d'aria artica dalla Russia cominceranno a incamminarsi verso l'Europa per raggiungere presto anche l'Italia, annunciando così una nuova fase decisamente invernale che potrebbe avvolgere tutto il Paese.

Nel dettaglio:

Martedì 2 - Al nord: locali nebbie al nordovest, nubi sparse altrove. Al centro: a tratti molto nuvoloso. Al sud: ultime piogge sul basso Tirreno, migliora altrove.

Mercoledì 3 - Al nord: coperto con piogge deboli. Al centro: più coperto su Toscana e Umbria, soleggiato altrove. Al sud: poco nuvoloso.

Giovedì 4 - Al nord: cielo spesso coperto o nebbioso. Al centro: cielo spesso coperto. Al sud: molte nubi, clima mite.

Da venerdì nebbie via via più diffuse al Nord, bel tempo al Centro-Sud con clima primaverile.