Doppio trapianto di braccia e spalle, primo al mondo in Francia

(Adnkronos)

È stato eseguito a Lione, in Francia, il primo doppio trapianto al mondo di braccia e spalle. Il paziente è un islandese di 48 anni che 20 anni fa aveva perso gli arti in un incidente mentre lavorava su una linea elettrica ad alto voltaggio. L'uomo si sta riprendendo - sottolinea il 'Guardian' - l'operazione è avvenuta a inizio gennaio, ma ancora i medici non si sbilanciano sul recupero della mobilità. Ci sono voluti anni per trovare donatori adeguati, per l'operazione sono stati coinvolti in totale 50 operatori sanitari.

"Con questo livello di amputazione, non possiamo promettere nulla", ha messo le mani avanti Lionel Badet, il chirurgo che ha lanciato il protocollo medico per l'operazione nel 2010. Il paziente "ha anni di rieducazione davanti a sé - ha aggiunto il chirurgo - ma lo aiuteremo e lo sosterremo". I medici hanno indicato per il braccio destro "una migliore prognosi rispetto al sinistro" che ha richiesto una completa ricostruzione della spalla. "Non sono state rilevate complicazioni gravi nei nove giorni dopo l'operazione", hanno precisato.