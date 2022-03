Dormire con la luce accesa può causare problemi di salute. Lo rivela uno studio condotto dagli scienziati della Northwestern University nell’Illinois, recentemente pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas). L’esposizione a una un’illuminazione ambientale (anche moderata) può danneggiare la funzione cardiovascolare durante il sonno e aumentare la resistenza all’insulina la mattina seguente.