Dortmund, tumore di Haller è maligno: servirà chemioterapia

Il tumore ai testicoli che è stato diagnosticato all'attaccante ivoriano Sébastien Haller, poco dopo la firma del contratto con il Borussia Dortmund, si è rivelato maligno. Lo ha annunciato oggi il club della Bundesliga. Ciò significa che Haller, 28 anni, dovrà sottoporsi a chemioterapia. Tuttavia, secondo il direttore sportivo del Dortmund Sebastian Kehl, le possibilità di recupero dell'attaccante sono "molto buone". Haller, che il Dortmund ha acquistato dall'Ajax per 30 milioni di euro per sostituire l'attaccante norvegese Erling Haaland, che ha firmato per il Manchester City, salterà diversi mesi della stagione che inizia ora. Il club sta già cercando un sostituto.

"Sébastien riceverà ora il miglior trattamento possibile", ha detto Kehl il giorno dopo aver battuto il Monaco 1860, club di terza divisione tedesca nel primo turno della Coppa di Germania per 3-0. "Auguriamo a lui e alla sua famiglia molta forza e ottimismo, e i nostri pensieri sono con lui in questo momento difficile", ha detto Kehl.