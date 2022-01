Dose booster ogni 4 mesi? Crisanti e Galli dicono no

Dose booster del vaccino anti-covid ogni 4 mesi, un'ipotesi che non piace agli esperti. "Non si possono vaccinare 50 milioni di persone ogni 4 mesi": è il parere del professor Andrea Crisanti che, a Otto e mezzo, si esprime così sull'efficacia degli attuali vaccini contro il covid, soffermandosi in particolare sui vaccini mRna. "Se avessimo avuto un vaccino capace di indurre un'immunità di 2-3 anni, oggi non saremmo in questa situazione. La priorità è produrre vaccini più duraturi e alla portata anche di paesi a medio-basso reddito. Non credo che la soluzione al problema possa arrivare dal vaccino mRna che Pfizer o Moderna produrranno per la variante Omicron", dice l'esperto.

"Il problema è strutturale, è legato alla formulazione di questi vaccini che inducono un'immunità di 4-5 mesi. Non si possono vaccinare 50 milioni di persone ogni 4 mesi. Aggiorniamo pure il vaccino, è una scelta tattica, ma dal punto di vista strategico bisogna pensare a vaccini strutturalmente diversi. Il vaccino contro l'epatite B dura 20 anni", evidenzia Crisanti concludendo: "Questo vaccino, paragonato ad altri, obiettivamente non è tra i migliori. E' l'unico che abbiamo contro il covid, ci protegge e lo dobbiamo fare. Ma a lungo termine vedo problemi nella strategia basata su quest'unico tipo di vaccino"-

"Siamo davanti a una realtà diversa, quasi un virus diverso: bisogna riaggiustare il tiro. In Israele stanno facendo la quarta dose, aspettiamo i dati. Ma non è una strategia sostenibile vaccinarsi ogni 3-4 mesi con il solito vaccino, non è una strategia nemmeno praticabile. E' vero, il vaccino tiene fuori dalla rianimazione e dal cimitero. I non vaccinati rappresentano il polmone per il virus e l'elemento di pressione per gli ospedali. Una delle cose da fare è vaccinare alla grande i più piccoli", ha detto dal canto suo il professor Massimo Galli ospite di 'Cartabianca'.

"Ci dobbiamo abituare, con questo virus dobbiamo vaccinarci una o due volte l'anno", afferma invece il professor Matteo Bassetti a 'Cartabianca' aggiungendo: "Gli hub vaccinali dovranno rimanere aperti per un paio d'anni, le persone dovranno avere la possibilità di andare a vaccinarsi con una cadenza di due volte l'anno"- "La variante Omicron nei soggetti vaccinati provoca una sindrome molto meno imponente rispetto alla variante Delta. Per i non vaccinati, invece, con Omicron cambia poco. Dovremo abituarci a vaccinarci una o due volte l’anno con questo virus", ha sottolineato.



"Non abbiamo ancora visto i dati sulla quarta dose" di vaccino anti-Covid. "Siamo abbastanza preoccupati per una strategia che preveda vaccinazioni ripetute in un lasso di tempo breve. Non possiamo continuare a dare dosi di richiamo ogni tre o quattro mesi". Così Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell'Ema, durante un briefing video con la stampa in collegamento da Amsterdam, dove l'agenzia ha sede.