Dott. Antonio Napoletano: “L’assistenza dopo un intervento di chirurgia estetica è fondamentale per tutelare la salute”

Stare bene con il proprio corpo spesso aiuta a relazionarsi meglio con gli altri. Prima di scegliere un intervento di chirurgia estetica o plastica, però, è importante valutare bene ogni aspetto anche postoperatorio, come spiega il dott. Antonio Napoletano, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica.

Le nuove frontiere della chirurgia estetica e plastica hanno raggiunto eccellenti risultati e sempre più donne e uomini desiderano migliorare un inestetismo, che sia congenito oppure provocato da un trauma o un incidente, per vivere bene con il proprio corpo e relazionarsi meglio con gli altri. Ma nel curare l’estetica personale è importante ottenere risultati armonici e duraturi, soprattutto per tutelare la propria salute. Per questo gli interventi devono essere eseguiti in strutture sanitarie ben strutturate che possano dare garanzia di assistenza e sicurezza al paziente anche dopo l’intervento. “Le prime ore sono le più importanti – sottolinea il dott. Antonio Napoletano, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica - per questo è bene restare sotto osservazione di un’equipe sanitaria specializzata. Anche se la chirurgia estetica è un intervento non strettamente necessario, ogni operazione va affrontata in maniera seria. Il medico, infatti, deve studiare in modo preventivo il paziente e le sue condizioni fisiche, per non provocare rischi alla salute”.

La chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva offre oggi trattamenti innovativi e personalizzati che permettono di ottenere risultati sempre più eccellenti. Tra gli interventi più richiesti dalle donne c’è la mastoplastica, che modifica le dimensioni del seno e ne migliora la forma. Con la rinoplastica invece è possibile correggere il profilo e la struttura del naso, mentre la liposuzione è scelta sia dalle donne che dagli uomini per eliminare depositi localizzati di tessuto adiposo, resistenti a dieta e attività fisica. La chirurgia estetica, invece, propone per il viso trattamenti con filler e botox, il trattamento occhiaie o delle macchie cutanee, oltre a macchinari altamente specializzati per il rimodellamento del corpo, abbinati a procedure ambulatoriali e iniezioni di sostanze specifiche. Le mode del momento, però, possono condizionare alcune persone nel modificare la propria immagine. “Nel mio metodo di lavoro la parola chiave non è “cambiamento” ma “miglioramento” – sottolinea il dott. Antonio Napoletano - ossia rimanere sempre se stessi però nel modo migliore, con proporzioni del viso e del corpo non alterate dall’intervento. Il compito principale del medico è far comprendere al paziente quale intervento può fare sul proprio viso o corpo, il tipo di risultato che può ottenere e cosa invece è preferibile evitare”.

Per la buona riuscita di ogni intervento, è fondamentale il decorso postoperatorio sia di medicazione che di verifica dell’andamento del risultato estetico e dello stato di benessere, instaurando un rapporto di fiducia tra chirurgo e paziente. “Personalmente consiglio di diffidare del cosiddetto ‘turismo chirurgico’, anche se può attrarre per le possibili agevolazioni di risparmio. Il rischio, infatti, è di non avere un’assistenza dopo l’intervento, per le oggettive distanze dal centro medico, e si finisce piuttosto per essere lasciati a se stessi. Il chirurgo che ha eseguito il trattamento deve essere sempre disponibile per sistemare eventuali imperfezioni o necessità che si evidenziano, a tutela della salute futura del paziente”, conclude il dott. Antonio Napoletano, titolare dell’omonimo studio a Curti, in provincia di Caserta.

• CONTATTI: https://www.dottnapoletano.it