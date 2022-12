Dott. Carlo Tarantino: “Il Centro Diagnostico Buonarroti è diventato punto di riferimento per il mondo cinematografico”

Un successo a livello nazionale per la struttura di laboratorio di Civitavecchia e Santa Marinella, grazie alla professionalità, ai sistemi informatici e digitali avanzati e ad un’attenzione particolare alla consulenza e all’ascolto del paziente.

Civitavecchia, 9 dicembre 2022. Importanti richieste in grandi città come Roma, Torino e Trieste hanno siglato negli ultimi due anni la crescita di notorietà e successo del Centro Diagnostico Buonarroti. La struttura di laboratorio, con sede a Civitavecchia e Santa Marinella, è diventata punto di riferimento per il settore cinematografico durante la produzione di film, serie televisive e pubblicità importanti in Italia. Fattori chiave di questa importante evoluzione sono stati la lunga esperienza nel settore della diagnostica di laboratorio, la professionalità e la competenza del personale medico e sanitario. Ad avvalorare la qualità dei servizi offerti hanno contribuito anche gli importanti investimenti tecnologici ed informatici già effettuati in tempi pionieristici e che oggi garantiscono alla struttura la disponibilità di strumentazioni analitiche sempre all’avanguardia. Il Centro Diagnostico Buonarroti oggi si posiziona tra i primi cinque laboratori nel Lazio per quantità di esami processati, oltre 500.000 in un anno, grazie all’importante incremento di servizi registrati recentemente.

“Attualmente stiamo lavorando con le più grandi case cinematografiche nazionali e internazionali - spiega il dott. Carlo Tarantino, titolare del Centro Diagnostico Buonarroti – Abbiamo avuto la possibilità di offrire i nostri servizi per le procedure anti Covid-19 ad una troupe cinematografica che effettuava le riprese a Civitavecchia e, da quel momento, stiamo seguendo importanti produzioni e copriamo una importante quota delle richieste nel settore a livello nazionale. Disponiamo di unità mobili, debitamente attrezzate e di personale specializzato, cosa che ci ha permesso di estendere la nostra attività a tutto il territorio nazionale”.

Tra i punti di forza del successo del Centro Diagnostico Buonarroti c’è l’efficacia organizzativa, la disponibilità di strumentazione tecnologica d’avanguardia e la rapidità nell’esecuzione di tutte le procedure. Il laboratorio ha la potenzialità di eseguire 2.000 tamponi molecolari al giorno e, nel corso dell’ultimo anno, ha eseguito oltre 160.000 tamponi.

Ma ad essere particolarmente apprezzata dalle case cinematografiche è la flessibilità e la disponibilità, fondamentali in un settore in cui l’attività è condizionata da più fattori e deve essere svolta in tempi molto ristretti. “Noi abbiamo applicato al settore dello spettacolo quello che facciamo da sempre nelle nostre strutture - sottolinea il dott. Tarantino -. La nostra caratteristica fondamentale è la massima disponibilità che offriamo per i servizi e per la consulenza, operando 24 ore su 24, domeniche e festività comprese. A guidarci è il senso di responsabilità verso i nostri clienti, che siano aziende o privati cittadini. Oggi siamo la struttura di riferimento per diverse figure che ruotano nel mondo cinematografico e per molti noti personaggi dello spettacolo che, dopo aver avuto la possibilità di conoscere il nostro lavoro nel settore della prevenzione Covid, continuano a rivolgersi a noi quando hanno bisogno di prestazioni sanitarie”.

Il Centro Diagnostico Buonarroti è una struttura sanitaria attiva dagli anni ‘70 e dispone di un laboratorio analisi, accreditato dalla Regione Lazio, che opera in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Rappresenta una delle più importanti strutture di laboratorio a livello regionale ed oggi ha aggiunto nuove strumentazioni all’avanguardia, con investimenti importanti che la distinguono sul territorio nazionale. Nei due poliambulatori di Civitavecchia e Santa Marinella si occupa quotidianamente di servizi per importanti gruppi ed aziende sia a livello locale che nazionale. Qui è possibile eseguire, in tempi rapidi, analisi di patologia clinica, ematologia-coagulazione-elettroforesi, immunometria, microbiologia-microscopia e visite specialistiche di vario genere, svolte da personale medico esperto.

•CONTATTI: https://www.cdbuonarroti.it/