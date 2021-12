Dott. Roberto Bizioli di Scordia: curare l’igiene orale previene le infezioni da Covid

L'igiene orale è importante nel tenere sotto controllo il contagio da Covid per Roberto Bizioli di Scordia, medico dentista, che commenta lo studio della Birmingham University

Brescia, 16 Dicembre 2021. Sin dal principio della pandemia è stato esplicitato lo stretto legame tra il Covid e le vie orali come canale privilegiato per la diffusione. Il medico dentista Roberto Bizioli di Scordia ci ricorda infatti che “Per questo motivo uno dei primi rimedi per prevenire il contagio è stato quello di imporre l’uso della mascherina chirurgica".

A distanza di quasi due anni dall’inizio della pandemia, proliferano gli studi scientifici sulle concause scatenanti del virus e sugli effetti che questo provoca.

Su tale filone, più di recente, degli scienziati dell'Università di Birmingham insieme a un gruppo del SalisburyDistrict Hospital britannico e del Mouth-Body ResearchInstitute di Los Angeles, hanno messo in evidenza la correlazione tra Covid e igiene orale.

Covid e igiene orale: il medico Roberto Bizioli di Scordia spiega la correlazione

Lo studio, pubblicato sul Journal of Oral Medicine &DentalResearch, evidenzia che il virus può raggiungere i polmoni attraverso la saliva, spostandosi dalla bocca sino al flusso sanguigno, soprattutto nel caso in cui il paziente presenti un accumulo di placca e malattie gengivali.

L’infezione da Covid-19 così manifestata, potrebbe risultare acuita a causa di questi due problemi: l'accumulo di placca dentale e l'infiammazione parodontale intensificano ulteriormente la probabilità che il virus SARS-CoV-2 raggiunga i polmoni e causi casi più gravi di infezione, hanno affermato i ricercatori.

“Senza voler allarmare chi legge, vale la pena ribadire l’importanza dell’igiene orale. Già nel contesto pre-pandemia, era un aspetto che troppo spesso veniva sottovalutato; adesso più che mai, però, bisogna tenerlo in considerazione. Si tratta di piccoli gesti e accortezze che possono fare la differenza nel contrastare la diffusione del Covid” - spiega il Dott. Roberto Bizioli di Scordia, titolare dell’omonimo studio dentistico (www.studiodentisticobizioli.com), esperto di igiene orale, endodonzia, chirurgia orale e implantologia.

Roberto Bizioli di Scordia: come frenare il virus

Di fatto, bastano semplici misure di igiene orale quotidiana: un attento spazzolamento dei denti, l’utilizzo del filo interdentale per ridurre l'accumulo di placca; collutori specifici o risciacqui per ridurre l'infiammazione gengivale. Basta davvero poco per ridurre la concentrazione del virus nella saliva e mitigare, così, lo sviluppo di malattie polmonari e cardiovascolari.

Allo stesso modo sarebbe consigliato non abbandonare i controlli di routine alla placca e le visite specialistiche in casi più delicati. L’azione combinata di questi accorgimenti può abbattere in modo significativo il rischio di contagio.

“La paura di recarsi in uno studio dentistico è, attualmente, ingiustificata. Noi medici, dentisti e odontoiatri, seguiamo le linee guida stilate dal Ministero della Salute, con tutti i protocolli di sicurezza che questo comporta. L’attenzione da parte nostra è massima”, rassicura ancora il Dott. Roberto Bizioli di Scordia.

Il rovescio della medaglia, infatti, è che proprio a causa del Covid molte visite mediche - incluse quelle dentistiche - sono state annullate. La minore attenzione all’igiene orale e alimentare, insieme con alcune patologie riconducibili allo stress e al calo dei controlli medici, sono tutti aspetti corresponsabili della diffusione delvirus.

