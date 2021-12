Dotti (Iveco): 'Abbiamo gamma completa bus elettrici'

''Iveco sarà quotata da sola dal 3 gennaio e non più con Cnh. Stiamo adeguando lo stabilimento di Torino per l'assemblaggio delle batterie per i nostri veicoli fino a 18 metri e anche piccoli bus. La sostenibilità dei processi produttivi è green. Nei nostri stabilimenti abbiamo ridotto del 50% la CO2 e i rifiuti recuperati e riciclati. E oggi abbiamo una gamma completa di bus elettrici''. Lo sottolinea Tiziano Dotti, pubblic sales manager Italy Market di Iveco, in occasione del convegno di Asstra 'Next Generation Mobility'.