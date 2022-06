Dottor House: “Ambienti domestici polifunzionali, la nuova dimensione del comfort abitativo indoor e outdoor”

Rinnovate esigenze progettuali per costruzioni e ristrutturazioni in linea con il vivere quotidiano nell’era post covid

Roma, 3 giugno 2022.“La parola chiave degli spazi abitativi nell’era post covid è polifunzionalità, che si traduce in una nuova dimensione di comfort abitativo”, introducono Maurizio e Annalisa Cortegiano, amministratori dell’azienda di famiglia Dottor House di Roma. “La casa ha assunto un ruolo centrale quale luogo dove lavorare, studiare, fare sport e praticare hobby, pertanto ogni scelta progettuale deve essere orientata alla realizzazione di ambienti indoor e outdoor di qualità, spazi accoglienti e opportunamente distribuiti sulla base delle rinnovate esigenze. Per farlo è necessario considerare un insieme di fattori, in primis le persone che vi abitano, le loro necessità e i loro gusti. L’ascolto del cliente è la chiave di volta che ci consente di pensare, progettare e realizzare insieme, spazi che siano a misura d’uomo e permettano di instaurare armonia con esso, migliorando la qualità del vivere quotidiano”.

Dottor House, nei suoi due showroom di Roma e Guidonia, è il primo e unico punto di riferimento di prodotti per la casa e il bagno a metà fra spazio espositivo e studio di progettazione. Un luogo d’incontro per consulenze personalizzate in grado di soddisfare le esigenze di installatori, professionisti, architetti e privati che intendano progettare ambienti ricercati, con un carattere esclusivo e finiture di classe e con un occhio rivolto all’arte in tutte le sue forme.

““La nostra cultura aziendale è proprio quella di far sentire i nostri clienti a casa, in un ambiente familiare e accogliente”, spiega Cortegiano. “Dopo il forzato distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria è emersa ancor più l’importanza delle relazioni, per noi valore fondante. In quest’ottica rientrano gli incontri aperti al pubblico e a chi opera nel settore dove, tra design, musica e degustazione di buon vino, presentiamo i prodotti, i sistemi di montaggio, le nuove soluzioni progettuali per l’arredamento della casa, ristrutturazioni e restyling. Momenti ludici di scambio e confronto durante i quali si riscopre l’aspetto tattile, visivo e sensoriale dell’architettura e si valutano scenari di design per un benessere abitativo a lungo termine”.

L’esposizione degli showroom è rinnovata costantemente, in modo da offrire ai visitatori ispirazioni e opzioni sempre diverse, sia che si tratti di grandi opere che di spazi minimal. Sul tema della riqualificazione della casa inoltre, Dottor House offre anche un importante supporto per cogliere le opportunità dei vari bonus e incentivi attualmente a disposizione per abbattere i costi degli interventi.

“Siamo alla continua ricerca della bellezza nell'abitare, ragioniamo a fondo su ogni richiesta per suggerire soluzioni di qualità, che migliorino e rendano ogni ambiente conforme alle persone che lo vivono”, aggiungono Annalisa e Maurizio Cortegiano. “Realizziamo insieme progetti architettonici in 3D, sviluppando proposte d'arredo personalizzate con disegni realistici che danno al cliente l'esatta percezione di come appariranno gli spazi abitativi dopo l'intervento. Realizzare la casa dei propri sogni non è mi stato così reale”.

Contatti: https://www.dottorhousesrl.it/