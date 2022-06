Dott.ssa Daniela Capodacqua: "Ecco come le nuove tecnologie vanno in supporto ai bisogni dei pazienti”

La responsabile dell‘ambulatorio odontoiatrico polispecialistico di Orune evidenzia l‘importanza di tecniche e nuove strumentazioni per la cura del cavo orale.

Nuoro, 29 giugno 2022 - La crescente attenzione dei pazienti verso le cure dentali porta sempre più persone a rivolgersi a studi e ambulatori polispecialistici per la risoluzione di fastidiose problematiche.

Eppure, a seconda della fascia di popolazione interessata, l‘approccio alla salute del cavo orale deve necessariamente modificarsi per comprendere fino in fondo le patologie del singolo soggetto. “Dai pazienti anziani a quelli più piccoli, passando per coloro i quali sono affetti da disabilità, la gestione della salute orale richiede una diversa metodologia", spiega la Dottoressa Daniela Capodacqua, responsabile dell‘ambulatorio odontoiatrico polispecialistico di Orune, in provincia di Nuoro. Ricercare la struttura più adatta a seconda dell‘esigenza può essere risolutivo per la cura della problematica che si va ad affrontare. “Con i bambini è fondamentale impostare un rapporto di confidenza e dialogo, aiutandoli a superare la frequente paura non solo del dentista in sé ma del camice bianco, in modo che si risolva l‘eventuale trattamento senza traumi”, spiega la responsabile dell‘ambulatorio di Orune. A capo di un team di specialisti, la Dottoressa Capodacqua e i suoi collaboratori offrono assistenza anche ai pazienti con disabilità. "Un ambito di cura complesso — approfondisce la Dottoressa — che alcune volte richiede l‘ausilio della professionalità di altre figure quali i pedagogisti e logopedisti, talvolta anche neuropsichiatri. Un supporto fondamentale per il bene del paziente, che nel tempo si fiderà del nostro ruolo”. Un‘attività complessa, che presso l‘ambulatorio odontoiatrico polispecialistico viene svolta a 360 gradi nell‘ambito della cura della bocca, grazie alla presenza di specialisti formati ad hoc e delle tecnologie più efficaci. Dalla chirurgia orale all‘implantologia, dall‘ortodonzia alla medicina estetica del volto, passando per l‘ambito nutrizionale, a Orune l‘ambulatorio guidato dalla Dottoressa Capodacqua offre cure a tutto campo per la risoluzione delle problematiche che afferiscono alla salute della bocca. “Tra le patologie più frequenti troviamo i disturbi cranio—cervico—mandibolari, una serie di sintomi legati alla disfunzione delle articolazioni, che porta a cefalee dalle cause multifattoriali”, evidenzia la responsabile. A questa branca si affianca la diagnostica della patologia orale, la chirurgia orale e l‘implantologia, con la riabilitazione che avviene tramite impianti e protesi, e la riabilitazione dei mascellari atrofizzati nel corso del tempo con la chirurgia rigenerativa.

L‘ambulatorio odontoiatrico polispecialistico di Orune è, inoltre, attrezzato per la radiologia, la chirurgia laser e al plasma e si è recentemente dotato di un misuratore INR, che consente di trattare in sicurezza i pazienti in terapia con anticoagulanti perché affetti da patologie cardio-vascolari o della coagulazione.

