Dott.ssa Hande Ulusal: “Apparire più giovani con il lifting facciale con fili e i trattamenti di lifting con fili”

Istanbul, 12.05.2023 - Consulente dermatologa dott.ssa Hande Ulusal: "Apparire più giovani in poche sessione non è un sogno con il trattamento di lifting facciale con fili"

Apparire più giovani in poche sessioni non è un sogno con il trattamento di lifting facciale con fili in Turchia

Con gli avanzamenti tecnologici, la chirurgia cosmetica che richiede operazioni chirurgiche è sostituita da trattamenti di dermatologia cosmetica. Hande Ulusal, consulente dermatologa che lavora nella sua clinica in Turchia, spiega i metodi alternativi non chirurgici utilizzati nella mesoterapia e altri trattamenti tradizionali di lifting facciale.

L'avanzamento della tecnologia ha spianato la strada a cambiamenti nelle tendenze e nei metodi di trattamento in cosmetologia. La chirurgia cosmetica che richiede operazioni chirurgiche è stata sostituita da trattamenti di dermatologia cosmetica. Hande Ulusal, consulente dermatologa che offre servizi di dermatologia cosmetica nella sua clinica di Istanbul, la metropoli della Turchia, ha spiegato un modo rivoluzionario di ringiovanire la pelle e riportare indietro il tempo con trattamenti cosmetici non chirurgici che stanno diventando sempre più popolari.

La dott.ssa Hande Ulusal ha affermato: "Abbiamo introdotto un'alternativa non chirurgica ai trattamenti tradizionali di lifting facciale riportando indietro il tempo per i pazienti che consultano la nostra clinica".

Osservando che la mesoterapia è utilizzata per fornire i prodotti farmaceutici e i nutrienti essenziali in profondità nella pelle, la dott.ssa Hande Ulusal ha sottolineato: "La mesoterapia si è applicata anche per eliminare i danni sul viso causati dal sole, dallo stress, dagli agenti aggressivi esterni e dall'invecchiamento".

La sessione di mesoterapia

Una seduta di mesoterapia facciale solitamente dura dai 30 minuti a 1 ora, la consulente dermatologa dott.ssa Hande Ulusal ha affermato: "Il lifting facciale con fili viene eseguito utilizzando un ago. Questo trattamento rigenera la pelle, che ritrova la sua idratazione, tendendo e ringiovanendo i tessuti allentati".

Spiegando i benefici di un lifting facciale con fili, che può essere combinato con la mesoterapia, e confrontandolo con altri trattamenti, la dott.ssa Hande Ulusal ha detto: "Il lifting facciale con fili viene eseguito in sicurezza con fili per uso medico. È preferito principalmente da persone con pelle flaccida e rughe".

Le persone che si sottopongono a trattamenti di lifting facciale con fili appaiono indiscutibilmente più giovani

Enfatizzando il fatto che le persone che si sottopongono a trattamenti di lifting facciale con fili appaiono nettamente più giovani, la consulente dermatologa dott.ssa Hande Ulusal ha spiegato: "Questa

procedura non richiede operazioni chirurgiche. Poiché durante l'applicazione si utilizza un anestetico locale, il trattamento non è doloroso. Il paziente inizia a riprendersi immediatamente dopo il trattamento e può osservare il massimo effetto dopo 3 mesi".

"Approfittate dei più recenti avanzamenti nei trattamenti cosmetici con il lifting con fili", ha detto la dott.ssa Hande Ulusal, che è membro del team internazionale di istruttori di Restylane. Ha concluso dicendo: "Oggi i trattamenti non chirurgici di lifting facciale possono essere eseguiti con successo. I trattamenti non chirurgici semplificano la lotta alle rughe che infastidisce le persone”.

