Dott.ssa Myriam Lopa: «Stress e ansia in aumento: con la psicologia olistica riconquistiamo equilibrio e serenità»

Il metodo innovativo della psicologa torinese coniuga la pratica della psicologia clinica con l’impiego delle tecniche olistiche.

Torino, 16 giugno 2022. Sempre più persone accusano stress, ansia o mancanza di autostima. Secondo le stime degli istituti di ricerca le incertezze generate dal periodo attuale e le condizioni di isolamento post lockdown hanno acuito una condizione che in questi ultimi anni si è diffusa esponenzialmente.

«È vero, nella mia pratica clinica osservo un incremento di malesseri psicologici che colpiscono indifferentemente varie fasce di età», esordisce la dottoressa Myriam Lopa, psicologa e titolare di uno studio a Torino. «Essere in grado di gestire i disagi per raggiungere una stabilità emotiva è un fattore imprescindibile per vivere una vita serena ed equilibrata e il sostegno di uno psicologo in questi casi non solo è consigliato, ma risulta fondamentale. L’optimum sarebbe rivolgersi a un professionista che ricorra a tecniche differenti ma ben integrate tra loro».

Partendo da questo assunto, la dottoressa Lopa ha abbracciato e fatto suo un approccio innovativo come la psicologia olistica: «La psicologia olistica – spiega – concilia in maniera sinergica vari metodi di indagine in quanto è il connubio tra psicologia clinica e una rosa di tecniche complementari. Ho scelto questa disciplina perché nel mio lavoro quotidiano, pur avvalendomi dei classici strumenti offerti dalla psicologia, percepivo che mancava sempre “qualcosa” che completasse, integrandola, la mia formazione accademica. Negli anni, quindi, ho studiato, ho ricercato, ho selezionato le tecniche che ritenevo più valide e dopo le naturali “scremature” sono giunta alla conclusione che una formazione multidisciplinare riuscisse a supportare meglio e più velocemente la persona. Oggi, col paziente scelgo la metodologia più adatta al suo sistema di credenze e quindi “confeziono” una tecnica veramente unica e cucita su misura per lui e per i suoi bisogni».

Dall’ansia ai blocchi emotivi, dallo stress all’insicurezza, ogni tipo di problema può essere affrontato agendo su più fronti.

«Con la psicologia olistica è possibile fare un percorso a 360 gradi: nel mio studio, ad esempio, mi avvalgo anche di tecniche di induzione ipnotica oppure utilizzo la psicogenealogia per far emergere blocchi emotivi che si “ereditano” da generazioni passate. Ricorro altresì al linguaggio trasformativo, che insegna a scegliere consapevolmente parole costruttive, oppure alla psicologia positiva che restituisce all’individuo la piena responsabilità della propria condizione. Questi sono solo alcuni casi, in realtà la sessione col paziente è un vero e proprio viaggio interiore che tocca passato, presente e futuro: procedere con discipline diverse consente di offrirgli nuove chiavi di lettura e delineare una direzione verso il futuro, fornendogli tutti gli strumenti e i supporti affinché si senta responsabile della propria vita e sia più consapevole e attivo nel raggiungimento degli obiettivi. Il tutto per riconquistare la serenità e l’equilibrio perduti».

In un periodo così travagliato e fonte di grandi insicurezze la dottoressa Lopa, oltre a ricevere nello studio a Torino, esegue anche sessioni online con pazienti da tutta Italia e dall’estero. Di recente pubblicazione il suo ultimo libro: “Vita semplice e psicologia: il segreto è l’approccio olistico”, acquistabile sul suo sito web: «Nata dal desiderio dei miei pazienti di avere un compendio degli argomenti che trattiamo durante i nostri incontri, quest’opera è una sintesi del pensiero che ho costruito nel corso di questi 30 anni di studio e rappresenta una guida utile per affrontare la vita con una marcia in più».

