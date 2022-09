Dove le miniere distruggono le foreste

Uno studio ha quantificato l'impatto dell'estrazione mineraria industriale sulla perdita di foreste tropicali, scoprendo che quattro Paesi ne sono in gran parte responsabili: Brasile, Indonesia, Ghana e Suriname. Queste nazioni hanno rappresentato circa l'80% della deforestazione causata da operazioni minerarie su larga scala dal 2000 al 2019. Sebbene almeno il 70% della deforestazione avvenga per fare spazio alle coltivazioni, gli studiosi indicano l'estrazione mineraria industriale come un problema emergente, a causa del crescente bisogno globale per minerali utilizzati nelle tecnologie green.