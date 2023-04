Dov'è Melania? Trump ringrazia la famiglia e non la nomina

"Ho una grande famiglia che sta facendo un lavoro fantastico, e li ringraziamo molto, stanno affrontando veramente tanto". Così Donald Trump, nel discorso ieri notte nel salone di Mar-a-Lago subito dopo il suo rientro dalla giornata difficilissima a New York, ha ringraziato uno per uno tutti i suoi familiari con l'eccezione della moglie Melania, praticamente sparita dalla scena dello show politico-giudiziario del primo arresto di un ex presidente americano.

L'ex first lady non era presente nel salone di Mar-a-Lago, come non si era mostrata al fianco del marito al suo arrivo a New York lunedì sera o all'uscita dalla Trump Tower ieri per andare al tribunale di Manhattan dove l'ex presidente si è consegnato alle autorità. Ma alcuni media hanno riportato che sarebbe arrivata alla Trump Tower solo dopo che l'ha lasciata il marito, rilanciando così le voci di crisi coniugale iniziate a circolare da quando è tornata di nuovo alla ribalta la vicenda Stormy Daniels.

Una storia che fa particolarmente arrabbiare l'ex first lady, scriveva nei giorni scorsi People, dal momento che, secondo quanto rivelato dalla donna, Trump avrebbe avuto la sua relazione con la pornodiva nel 2006, pochi mesi dopo la nascita di Barron, il figlio avuto dalla terza moglie Melania.

Parlando alle centinaia di sostenitori riuniti a Mar-a-Lago, Trump ha parlato del figlio "Don jr che sta facendo un grande lavoro, un altro figlio, Eric, anche lui sta facendo un lavoro straordinario, e poi Ivanka". E poi si è rivolto al minore, il figlio di Melania: "Barron sarà un grande un giorno, è alto ed è intelligente", ha detto, senza nominare mai la madre.

Nessun cenno, a quanto riportato, anche alla figlia Tiffany, avuta nel suo breve secondo matrimonio con Marla Maples, che era in sala insieme a Don jr e Eric. Assenti, ma giustificati, Ivanka e Jared Kushner che ieri erano in Wyoming per celebrare Passover. Fonti vicine alla famiglia spiegano che Ivanka, che da tempo ha segnalato di non volersi più impegnare politicamente al fianco del padre, ha incontrato Trump domenica per ribadire che lei e il marito "lo sostengono come membri della famiglia in privato".

Nessuna giustificazione per l'assenza di Melania, ad una domanda del New York Post su dove fosse l'ex first lady il portavoce della campagna di Trump, Jason Miller, non ha risposto. Mentre Mike Lindell, il Ceo di MyPillow e grande alleato del tycoon che ieri notte era tra i suoi sostenitori, ha detto "di non sapere" dove fosse Melania.

L'assenza della moglie al fianco di Trump nel momento difficile è destinato a far discutere e rilanciare voci su una possibile rottura, persino un divorzio. Nel suo articolo People, citando fonti informate, raccontava che i due a Mar-a-Lago conducono "vite separate", con Melania "felice di stare con le persone che la amano", il figlio e i genitori che anche abitano nel resort, evitando di parlare "della realtà o delle cose negative del marito".

Ancora più esplicite le fonti citate da The Mirror: "I due a stento si incrociano, Melania è come ogni altra donna: vedere il marito accusato di averla tradita non una ma due volte la disturba enormemente. Non è strano pensare che dopo il processo penale per Trump potrebbe presto iniziare un processo di divorzio", concludono le fonti.

Ricostruzione contestata però da fonti citate da un altro tabloid, il Daily Mail, che descrive una signora Trump "forte, concentrata sulla sua famiglia e nello stare al fianco del marito, come ha sempre fatto". Salvo poi disertare, sia a New York e poi a Mar-a-Lago, le due principali occasioni per farlo.