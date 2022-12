Dove posizionare il modem per aumentare la velocità e l'esperienza di navigazione online

Milano, 29 Dicembre 2022 - Per navigare velocemente e senza intoppi il possesso di una buona linea internet non è l'unica cosa che serve, perché il segnale poi deve essere trasmesso in tutta l'abitazione attraverso il modem, lo strumento indispensabile per gestire il flusso di dati e di consentire una corretta esperienza all'utente. Molto spesso, capita che anche le migliori connessioni internet casa vengano vanificate da una pessima collocazione del modem all'interno delle pareti domestiche: si tratta di una possibilità assolutamente molto comune fra le persone. Per questo motivo, per sfruttare correttamente le migliori offerte per l'internet a casa di beactive.it è importante capire che a influenzare le prestazioni di navigazione sono parametri oggettivi e soggettivi: fra i primi è possibile includere la distanza dalla centrale che trasmette il segnale dati, oppure l'utilizzo eccessivo della rete. Fra i secondi, invece, il posizionamento del modem in casa e su questo aspetto è possibile intervenire tramite questi specifici consigli.

Cosa incide negativamente sulla velocità della navigazione internet

Una volta collegato alla presa di casa, il modem per navigare in internet diffonde il segnale in Wi-Fi in diverse direzioni, espandendo la sua azione lungo un raggio dove le onde vengono propagate sotto forma di ombrello. Per questo motivo, il segnale è molto forte sia vicino alla fonte che, fino a qualche metro di distanza. Esistono, però, alcuni fattori che possono incidere negativamente sul segnale del modem, come ad esempio alcuni ripetitori per il segnale, bluetooth e forni a microonde. Per via della loro particolare tecnologia, infatti, creano delle vere e proprie interferenze con la banda del Wi-Fi, contribuendo in maniera abbastanza importante a degradare la qualità della connessione internet. Per questo motivo, come prima cosa, il modem dovrebbe essere collocato in un punto diverso o lontano da quello dove si trovano questi strumenti.

Come collocare correttamente il modem e aumentare la velocità di navigazione

Oltre ai segnali radio senza fili emessi dai dispositivi succitati, a influenzare negativamente la velocità della connessione internet e rallentare la velocità del modem e della ricezione del segnale WiFi possono esservi anche fattori costruttivi, come ad esempio i cavi della corrente elettrica, dei muri presenti nell'abitazione e di altri materiali che presentino del metallo duro e resistente al loro interno che finiscono inevitabilmente per ridurre fino ad azzerare la potenza del router. Per collocare correttamente il modem e aumentare la velocità di internet, allora, è importante riuscire a trovargli una collocazione che sia quanto più lontana possibile a questi materiali, evitando di attaccare la spina del dispositivo a prese dove sono già collegati altri strumenti. Anche tubature dell'acqua e pareti interamente in metallo possono ostacolare il segnale: le onde internet del modem non sono molto forti, motivo per cui questi materiali non devono essere vicini alla fonte per garantire la corretta velocità di navigazione.

Dove posizionare il modem correttamente

Considerando tutte queste premesse, allora, esistono diversi posti dove posizionare il modem per navigare meglio. Innanzitutto, bisogna fare in modo che il dispositivo venga collegato nella presa telefonica principale della casa, quella dove arriva il segnale più forte in modo da assicurarsi che si disperdano meno dati possibili. In secondo luogo, per navigare alla massima velocità è importante mettere il modem al centro della casa, evitando muri e finestre, per fare in modo che i segnali e le onde si propaghino coerentemente e linearmente in tutte le stanze, rendendo di fatto il flusso dati uniforme senza intoppi o discrepanze di velocità. In ultimo, per collocare correttamente il modem deve essere tenuto lontano dalle fonti di disturbo fra le quali si trovano acquari, strutture in metallo, prodotti che creano delle onde radio come forno a microonde o apparecchi bluetooth.