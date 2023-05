DR 7.0 Turbo: il maxi SUV

Dotazione completa e alimentazione bifuel per il nuovo DR 7.0

DR 7.0 Turbo è il nuovo SUV a 7 posti con motorizzazione bi-fuel della Casa di Macchia d’Isernia.

Il brand italiano continua a proporre vetture a motore termico con la sola eccezione della piccola DR 1.0 EV: la nuova DR 7.0 punta sulla doppia alimentazione.

Il nuovo SUV ha dimensioni importanti: è lungo 470 mm, alto 1.705 mm e ha un passo di 2.710 mm. Non è stata finora comunicata la larghezza, ma il modello cinese da cui deriva, il Chery Tiggo 8 Plus, è largo 1,860 metri.

La sua linea ricalca quella delle “sorelle minori” della Casa, con il frontale che si caratterizza per l’ampia griglia esagonale con i gruppi ottici anteriori a sviluppo orizzontale, così come quelli posteriori, uniti però tra di loro da una striscia luminosa che copre tutta la larghezza della vettura.

DR 7.0: SUV Bifuel

Il tetto parallelo non penalizza abitabilità e capienza del bagagliaio, quest’ultima pari di 230 litri quando tutti i 7 posti del SUV sono occupati, di 500 litri quando si utilizza solo la seconda fila dei sedili e di circa 1.500 litri se si viaggia in due.

I cerchi in lega da 19 pollici calzano pneumatici 235/50.

L’abitacolo è abbastanza classico con il quadro strumenti che al suo interno ingloba un display da 7 pollici ed un display centrale da 12,3 pollici per la gestione del sistema dell’infotainment, quest’ultimo compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Sul tunnel centrale è posizionato il selettore del cambio ed è stato ricavato un vano per la ricarica wireless dello smartphone.

Come ormai è prassi della Casa, anche per questo nuovo SUV l’alimentazione è bifuel, benzina/GPL, il motore è un quattro cilindri in linea da 1.5 litri, turbo benzina, capace di erogare 160 CV con una coppia di 210 Nm (153 CV e coppia di 195 Nm nella variante bifuel).

Il cambio è un automatico a doppia frizione a sei rapporti.

La dotazione di serie comprende il sistema keyless, il tetto panoramico ed il portellone ad apertura elettrica.