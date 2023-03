Dr, arriva la rivoluzione 'elettrica' della 1.0 EV

Arriva la DR 1.0 EV, l'elettrica pura che il gruppo molisano considera una 'Urban Revolution', sottolineando come sia un modello con "tutte le carte in regola per essere una perfetta alleata soprattutto nelle grandi città ma più in generale nei contesti urbani". A sostenere questa ambizione la disponibilità di 4 comodi posti in appena 3,20 metri, cui si aggiunge una autonomia da ben 294 km nel ciclo urbano e 210 km in quello misto, con possibilità di extended range in caso di necessità. A spingerla è un motore sincrono a magneti permanenti con una potenza di 45 Kw con una coppia di 150 Nm ed una velocità massima di 120 km, alimentato da un pacco batterie, che sfrutta la tecnologia ternaria di ultimissima generazione (litio-ferro-fosfato), con una capacità di 31 Kwh e protetto da una garanzia di 8 anni. Per ricaricarlo bastano 4 ore per in modalità 'slow' con corrente a 6 Kwh e 35 minuti per la ricarica fast con corrente fino a 40 Kwh. Le prestazioni sono interessanti con uno scatto da 0 a 50 km/h in 5 secondi. Il telaio è in alluminio ultraleggero con traverse anticollisione ad alta resistenza ed è rivestito da un body in materiale composito: il risultato è un peso complessivo di appena 1.050 kg.

Dr sottolinea come - rispettando le consuetudini del brand - la dotazione di serie è molto ricca, includendo nel prezzi di listino (25.900 euro che però fra rottamazione e incentivi della casa scendono a 19.900) climatizzatore, infotainment da 9,7” con Android Auto ed Apple CarPlay, wireless smartphone charger, sistema keyless, sensori di parcheggio posteriori e retrocamera in HD. In aggiunta, è possibile personalizzare la 1.0 EV con l’allestimento POP (optional a 600 euro) in cui spicca il numero 1 sulle fiancate ed un grande punto esclamativo sul cofano.

Con l’arrivo della DR 1.0 EV, la gamma DR risponde a ogni esigenza di mobilità e a ogni disponibilità dei clienti, spaziando ora dal Full Electric fino all’Ecodiesel (2.0 common-rail di ultima generazione già montato dal Pick-up EVO Cross4 e a breve anche dal Pick-up DR K8), passando per il Thermohybrid di DR 3.0, DR 4.0, DR 5.0, DR F35 e DR 6.0.