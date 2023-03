Dr. Claudio Mocci (Dent.AL.): “Biotecnologie e sostituti ossei sono le nuove frontiere dell’implantologia”

Nuove frontiere della ricerca e importanti avanzamenti della tecnologia digitale per gli interventi di implantologia anche in casi compromessi, a vantaggio di pazienti che prima non potevano beneficiare di queste terapie.

Civitavecchia, 16 marzo 2023. L’implantologia ricostruttiva diventa oggi più facilmente gestibile anche a livello ambulatoriale grazie alle innovazioni in biotecnologia. Le recenti frontiere della ricerca hanno prodotto nuovi materiali che permettono di attuare interventi anche in casi molto complessi, dove prima risultava più difficile poter agire. Si tratta nello specifico di sostituti ossei, ovvero biomateriali sintetizzati in laboratorio partendo da collagene e proteine animali, che stanno rivoluzionando la chirurgia e l’implantologia.

“Questi biomateriali permettono di inserire impianti anche in pazienti con casi di grave riassorbimento osseo - spiega il dr. Claudio Mocci, chirurgo implantologo e titolare dello studio dentistico Dent.AL. ad Allumiere (Roma) -. I sostituti ossei sono blocchetti, lamine e membrane di diverse grandezze che opportunamente manipolate e gestite a livello chirurgico promuovono in pochi mesi la rigenerazione di porzioni ossee atrofizzate o danneggiate in seguito a infezioni dentali o traumi. I metodi ‘classici’ di ricostruzione ossea si basano su prelievi intra-orali di osso del paziente, o in certi casi addirittura extra-orale, e prevedono la fissazione con viti o placche in titanio. Il grado di invasività in questi casi è decisamente elevato, molti pazienti sono scoraggiati nell’affrontare queste cure e per altri, a causa di condizioni di salute magari non ottimali, questi interventi sono in certi casi controindicati e sconsigliati. Con i nuovi biomateriali, molto più semplici da usare, l’implantologia ricostruttiva diventa più facilmente gestibile anche a livello ambulatoriale e le terapie implanto-protesiche sono alla portata anche dei pazienti che classicamente si sentono dire ‘non può mettere impianti perché non c’è osso’. Oggi ci sono importanti tecnologie di supporto che garantiscono risultati clinici prima impensabili”.

I nuovi biomateriali permettono, quindi, interventi sempre più efficaci e a beneficio di un numero maggiore di pazienti, uniti ai numerosi progressi dell’odontoiatria digitale e in particolare della chirurgia guidata. Quest’ultima è un approccio innovativo che associa alla massima precisione e rapidità una ridotta invasività rispetto alle tecniche chirurgiche classiche. “La chirurgia guidata velocizza il passaggio in poltrona per il paziente - spiega il dr. Claudio Mocci - perché gran parte del lavoro è anticipato digitalmente dal dentista con un notevole lavoro tecnico. È diventata una pratica molto richiesta, perché come nel caso dei sostituti ossei è adatta a tutti i pazienti. Queste nuove frontiere tecnologiche dimostrano come l’implantologia stia raggiungendo livelli di efficienza, precisione e mini-invasività mai visti prima d’ora, ed in questo modo le cure sono estese a molti più pazienti rispetto al passato, diventando così un beneficio anche per i soggetti in passato esclusi dai piani di trattamento chirurgici”.

Questo particolare approccio tecnologico è frutto dell’evoluzione medica nel settore odontoiatrico, che annulla sempre più le distanze tra dentista e paziente e velocizza interventi anche complessi. Il dr. Claudio Mocci è da sempre attento all’aggiornamento, con partecipazione a meeting scientifici internazionali sui vari temi, come quello sui nuovi sostituti ossei svoltosi recentemente a Verona. Il dr. Mocci ha fatto, per l’appunto, della dotazione tecnologica il fiore all’occhiello dello studio Dent.AL., guidato insieme con la dr.ssa Giuliana Pascarella.

