DR, dopo un primo trimestre a +191% forti aspettative per il 2022

Nei primi tre mesi già immatricolato oltre il 50% delle auto del 2021. In arrivo importanti novità per i marchi DR ed EVO, ma anche due nuovi brand per un posizionamento di mercato più alto. E il target iniziale di 15 mila immatricolazioni ora appare facilmente raggiungibile

Dopo avere confermato anche a marzo l'andamento estremamente positivo dei primi due mesi, Dr Automobiles Groupe chiude il primo trimestre con 4.548 auto vendute ed una quota di mercato salita al 1,34%. Risultati che - si spiega dalla casa molisana - "suggellano la nuova dimensione del gruppo automobilistico italiano" che registra un + 191,17 rispetto al primo trimestre del 2021. Si tratta peraltro di 4.548 vendite tutte a clienti privati, e che rappresentano oltre il 50% dei volumi complessivi dello scorso anno, chiuso con 8.362 auto. Con questi risultati, si spiega, il target di 15 mila immatricolazioni per l'anno in corso sembra facilmente a portata di mano tanto più considerando i lanci dei nuovi modelli, sia per DR che EVO, i due marchi del gruppo. Se la DR 4.0 ed EVO 3 sono stati i top seller del primo trimestre 2022, un forte contributo - anche in termini di immagine - è atteso dall'imminente lancio della DR 6.0, top di gamma del marchio. Si tratta di un SUV da 4,5 metri di lunghezza, spinto da un motore 1.5 turbo da 154 CV bi-fuel benzina/GPL e con cambio CVT a 9 rapporti. Non ancora diffuso il listino ma - si spiega dalla casa "nel pieno rispetto della filosofia DR sarà full optional di serie con una ricchissima dotazione".

Quanto a Evo è atteso a giugno arriverà un pick-up spinto da un 2.0 turbo diesel da 150 CV. Inoltre nel secondo semestre ci sarà il completamento delle due linee di modelli con la DR 7.0, un SUV 7 posti da 4,7 mt. e la EVO 7 SUV da 4,7 mt. che sarà disponibile nella versione 6 e 7 posti. Ma le novità non finiscono visto che nei prossimi mesi DR Automobiles Groupe affiancherà ai due brand generalisti DR ed EVO altri due nuovi marchi che avranno un posizionamento di mercato più alto. Il primo prevede una gamma composta da 3 SUV ed un pick-up, l’altro un off-road ed un SUV compatto.