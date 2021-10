Draghi alla Cgil, Landini: "Visita molto importante"

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato Maurizio Landini presso la sede di Corso Italia della Cgil a Roma. Tra i due un caloroso saluto e pacche sulle spalle, prima di prestarsi agli scatti dei fotografi. La visita è durata circa mezz'ora. "Ho ringraziato il presidente Draghi per la visita che ha un significato molto importante per quello che è avvenuto. Il presidente ha voluto esprimere la vicinanza del governo e l’impegno di tutte le istituzioni per impedire che un passato che non vogliamo ritorni", ha detto Landini aggiungendo: "La vicinanza alla Cgil, a tutto il movimento sindacale e a tutti i lavoratori da parte del governo non è un fatto scontato ma importante e significativo".